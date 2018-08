Frenkie de Jong maakt debuut in voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft de 34-koppige voorselectie van Oranje bekendgemaakt voor het oefenduel met Peru op 6 september en de ontmoeting met Frankrijk van 9 september in het kader van de Nations League. In de voorselectie is plek voor een debutant: Frenkie de Jong is voor het eerst opgenomen.

Het duel met Peru zal in het teken staan van het afscheid van Wesley Sneijder. De recordinternational, goed voor 133 interlands, zal voor het laatst uitkomen in het shirt van Oranje. Hij behoort dan ook tot de selectie van Koeman. Tegelijkertijd maakt Kenny Tete deel uit van de groep, ondanks dat hij al geruime tijd niet veel speelt bij Oranje.

Ook relatieve nieuwkomers Wout Weghorst, Hans Hateboer, Ruud Vormer, Guus Til en Justin Kluivert zijn erbij. Hetzelfde geldt voor Eljero Elia en Terence Kongolo, die in mei door Koeman werden teruggehaald bij Oranje voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen Slowakije en Italië. Ten opzichte van de vorige voorselectie ontbreken Jeffrey Bruma, Karim Rekik en de gestopte Bas Dost.

Oranje treedt op donderdag 6 september in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Peru. Het is de eerste wedstrijd van het nieuwe interlandseizoen. Drie dagen later gaat de ploeg van Koeman op bezoek in Frankrijk voor het debuut in de Nations League.

De voorlopige selectie:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (AFC Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Timothy Fosu-Mensah (Fulham), Hans Hateboer (Atalanta), Daryl Janmaat (Watford), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek, Frenkie de Jong (beiden Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Wesley Sneijder (Al-Gharafa), Kevin Strootman (AS Roma), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Eljero Elia (Medipol Basaksehir), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).