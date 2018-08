‘Transfersom voor Rienstra bekend: sc Heerenveen betaalt schijntje aan AZ’

SC Heerenveen versterkte zich een week geleden met Ben Rienstra en volgens de Leeuwarder Courant heeft de club niet diep in de buidel hoeven tasten. De Friezen betaalden 'iets meer dan een ton' aan AZ, zo schrijft de krant woensdag. Eerder sprak commentator Michiel Teeling van FOX Sports nog van een bedrag nabij een miljoen euro.

Het is de vraag of Heerenveen na het vastleggen van Rienstra klaar is op de transfermarkt. De Eredivisionist hoopt nog een vervanger te strikken voor de naar St. Pauli vertrokken Henk Veerman. De komst van een nieuwe spits hangt echter af van de toekomst van Pelle van Amersfoort, aldus de Leeuwarder Courant. Hij mag vertrekken bij Heerenveen en geniet 'sluimerende interesse' uit het buitenland.

Als het niet tot een transfer komt, ziet Heerenveen in Van Amersfoort een stand-in voor spits Sam Lammers. In de jeugd speelde de 22-jarige Heemskerker al in de punt van de aanval, maar in het profvoetbal doet hij vooral dienst als aanvallende middenvelder. Heerenveen staat bovendien open voor een vertrek van Morten Thorsby, die in de seizoensopener tegen PEC Zwolle (2-3 zege) nog tweemaal scoorde.

"Morten zelf ook", maakt technisch manager Gerry Hamstra duidelijk. "Maar er zijn nog weinig ontwikkelingen. Dat geldt ook voor Yuki Kobayashi en Arber Zeneli. Vooraf zei iedereen dat we bij Heerenveen een drukke transferzomer tegemoet gingen. Maar vooralsnog valt dat wel mee." Met de komst van Rienstra speelde Heerenveen al wel in op een eventueel vertrek van Thorsby. Zondag maakte hij als invaller zijn debuut tegen Vitesse (1-1).