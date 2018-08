Wilde nacht Nainggolan: ‘Ga naar bed, je moet binnenkort voetballen’

Ook in dienst van Internazionale zoekt Radja Nainggolan het uitgaansleven op. Vrijdagnacht werd de middenvelder vastgelegd in nachtclub in Bergamo en de volgende ochtend kwam hij met dezelfde kleding aan op het trainingsveld. Via Instagram reageert Nainggolan voor het eerst op de ontstane ophef.

Deze week dook een video op van Nainggolan in de nachtclub. "Ga naar bed, je moet binnenkort voetballen", roept een supporter in de video. De Belg reageert met het opsteken van zijn middelvinger. De volgende ochtend kwam hij in hetzelfde rode shirt aan op het trainingscomplex van Inter, zo merkten verschillende Italiaanse media op.

Nainggolan kampt momenteel met een spierblessure en wacht nog op zijn debuut voor Inter. De van AS Roma overgekomen aankoop kwam niet in actie tijdens de voorbereiding in de Verenigde Staten en behoorde zondag ook niet tot de wedstrijdselectie voor het duel met Sassuolo (1-0 nederlaag). "Ik werk hard om er klaar voor te zijn. De rest is bull****", schrijft hij op Instagram.

Het kleurrijke leven van Nainggolan wordt al jaren breed uitgemeten in de Italiaanse pers. Begin januari bood hij zijn verontschuldigingen aan, nadat hij zelf een video publiceerde waarop te zien was dat hij dronk, rookte en vloekte op oudejaarsavond. Het leverde hem een boete van 100.000 euro op bij AS Roma en hij werd een weekend uit de wedstrijdselectie verbannen.