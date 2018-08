FC Emmen haalt verdediger na negen jaar terug: ‘Was meteen weer een klik’

FC Emmen heeft zich versterkt met Stephen Warmolts, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De 24-jarige verdediger komt transfervrij over van Helmond Sport en heeft een eenjarig contract ondertekend, met een optie voor nog een seizoen. Warmolts is geen onbekende in Emmen, want hij speelde in de jeugd van de club uit Drenthe.

In 2009 haalde sc Heerenveen hem weg bij FC Emmen, waarna hij tot 2016 onder contract stond in Friesland. Na een seizoen op huurbasis bij Helmond Sport, lieten de Friezen hem twee jaar geleden definitief naar de Brabantse club vertrekken. Bij Helmond Sport liep deze zomer zijn contract af, waardoor hij transfervrij naar FC Emmen kon verkassen.

“Toen ik in contact kwam met FC Emmen was er meteen weer een klik. De mensen zijn nog altijd even vriendelijk en voor mij persoonlijk is het ook leuk terug te zijn in Zuidoost-Drenthe. Ik hoop dat ik de club kan helpen om ook volgend seizoen Eredivisie-voetbal in Drenthe te spelen”, zegt de geboren Emmenaar op de website van zijn nieuwe werkgever.

“Stephen is een jongen uit de regio, een verdediger die het spel goed leest”, voegt directeur Ben Haverkort toe. “Bij Helmond Sport heeft hij bewezen dat hij een ploeg kan neerzetten. Hij is een welkome versterking voor FC Emmen en het was natuurlijk een buitenkans om hem transfervrij over te kunnen nemen.”