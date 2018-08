Zelfbewuste Drenthe blikt terug: ‘Hij had meer talent dan wie dan ook’

Royston Drenthe keerde deze zomer terug op de Nederlandse velden bij Sparta Rotterdam. In gesprek met Panorama geeft de 31-jarige middenvelder te kennen dat er met zijn contract in de Keuken Kampioen Divisie opnieuw een droom uitkwam. “Een kleine jongen. Precies diezelfde spanning”, vertelt de enkelvoudig international van Oranje.

“Hoeveel jongens dromen ervan om profvoetballer te worden en worden het nooit? Ik word het twee keer”, stelt Drenthe. “Ik weet nog dat mijn moeder mij naar het Sparta-stadion bracht vlak nadat ik had gehoord dat ze me een contract gingen aanbieden. Ik was helemaal emo. Ik zat daar maar in die auto. Mijn moeder zei: Je kijkt er een beetje tegenop, hè? En dat was ook zo. Dan komt het ineens fucking dichtbij, begrijp je?”

“De Royston Drenthe die in 2007 bij Real Madrid tekende, was een uitermate goede voetballer. Hij had meer talent dan wie dan ook. Maar hij had geen flauw benul van wat hem te wachten stond, weet je”, vervolgt de geboren Rotterdammer, die benadrukt dat hij veranderd is. Na zijn transfer van Feyenoord naar Real Madrid speelde hij voor Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor en Baniyas.

“De Royston Drenthe die in 2018 bij Sparta speelt, is op zijn 31ste nog steeds een uitermate goede voetballer, maar hij is ook zelfverzekerd en doelbewust. Hij is hier voor Sparta, voor zichzelf en voor zijn familie en hij speelt voor niets minder dan het kampioenschap”, aldus Drenthe. Er wordt vervolgens gevraagd wat hij zou doen als Feyenoord belt. “Mijn focus ligt fully op Sparta. Niets is ondenkbaar, weet je. De kwaliteit is er nog.”