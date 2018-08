Leeuwin verruilt Utrecht voor Deens avontuur: ‘Heel blij met deze kans’

Ramon Leeuwin verruilt FC Utrecht voor Odense BK, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. De dertigjarige verdediger heeft bij de Deense club een tweejarig contract ondertekend, dat hem tot medio 2020 aan Odense verbindt. Het wordt voor Leeuwin zijn eerste avontuur in het buitenland.

Via Almere City, Jong FC Utrecht, AGOVV, ADO Den Haag en SC Cambuur kwam Leeuwin in 2014 opnieuw in de Domstad terecht. In de afgelopen vier jaar kwam de verdediger tot 140 wedstrijden in het eerste elftal van FC Utrecht. Door de komst van Timo Letschert en Emil Bergström nam zijn perspectief op speeltijd af, waardoor een transfer in beeld kwam. Odense heeft een onbekend bedrag neergelegd om het tot 2020 lopende contract van Leeuwin bij FC Utrecht af te kopen.

“Al jaren is Ramon een zeer gewaardeerde kracht in de selectie van FC Utrecht. Ramon heeft gekozen voor een avontuur in het buitenland. Wij hebben over de afkoop van zijn doorlopende contract overeenstemming bereikt met Odense BK en gunnen Ramon deze kans. We bedanken Ramon voor de bijdrage die hij heeft geleverd aan de sportieve successen die FC Utrecht de afgelopen jaren heeft behaald”, laat Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken in Utrecht, weten op de website van de club.

“Ik ben heel blij met deze kans. Ik kijk er naar uit om in een nieuwe voetbalcultuur te spelen. Het is mooi om eens in een andere competitie te spelen dan de Nederlandse, omdat ik daar nu al tien jaar heb gespeeld. Ik ben fit en klaar om direct een bijdrage te leveren”, zegt Leeuwin op de website van Odense. Trainer Jakob Michelsen is blij met zijn komst. “Hij heeft veel ervaring en is een leider, waardoor hij de andere spelers beter zou kunnen maken.”