Hendrix rekent zich nog niet rijk: ‘Dat is een beetje hypocriet van de media’

PSV wist dinsdagavond door een laat doelpunt van Donyell Malen met 2-3 van BATE Borisov te winnen en verschafte zich zodoende een uitstekende positie voor de return in eigen huis van volgende week woensdag. Jorrit Hendrix weigert zich na de overwinning in Wit-Rusland echter alvast rijk te rekenen en wil nog geen voorschot nemen op het bereiken van de Champions League.

Berichten dat PSV ‘al met anderhalf been in de groepsfase van het miljardenbal staat’, neemt hij dan ook met een flinke korrel zout: “Dat is van de media een beetje hypocriet. Ook vooraf zeiden ze: ‘Hier win je maar eventjes’. Maar als je naar de statistieken kijkt zie je dat weinig ploegen hier winnen”, reageerde hij na afloop van het duel tegenover Omroep Brabant.

De middenvelder verwacht dan ook nog een lastige return tegen BATE, dat dinsdag in eigen huis nog op voorsprong kwam tegen de regerend landskampioen van Nederland en door een laat doelpunt van Aliaksandr Hleb dacht toch nog een gelijkspel aan het treffen over te houden: “Volgende week is het ook nog niet gedaan, zeker niet. We moeten er gewoon alles aan gaan doen volgende week en zeker niet te makkelijk over denken.”

De winnende goal van de Eindhovenaren kwam van het hoofd van Donyell Malen, die met zijn eerste balcontact in de wedstrijd meteen trefzeker was. Hendrix was blij voor het talent: “Dat is heel mooi voor die jongen. Net als Dante Rigo afgelopen weekend, nu maakt hij in de laatste minuut de winnende. Dat is voor elke speler nog steeds heel speciaal en voor deze jongens zeker”, sloot hij af.