‘Van Hooijdonk en De Boer waren onder de indruk van het respect dat ik kreeg’

De KNVB maakte afgelopen week bekend dat Hedwiges Maduro per direct is toegevoegd aan de staf van Jong Oranje. De achttienvoudig international van Oranje zette onlangs een punt achter zijn actieve loopbaan. Gedurende zijn carrière speelde Maduro in Spanje voor Valencia en Sevilla en in die periode is hij naar eigen zeggen als voetballer veranderd.

“Ajax is mijn club, zonder twijfel. Daar ben ik als voetballer geboren, opgegroeid én opgevoed. Maar bij Valencia ben ik een man geworden. Daar ben ik, vooral door trainer Unai Emery anders over voetbal gaan denken. Realistischer, on-Nederlands misschien”, zegt Maduro in gesprek met Voetbal International. “Ik ben in Spanje altijd meer gewaardeerd dan in Nederland, pas nu zeggen mensen dat ik het eigenlijk wel prima heb gedaan.”

Maduro stelt dat Valencia in die tijd minder aandacht kreeg. “Ik heb meer dan honderd wedstrijden gespeeld daar, hè? Maar ik denk niet dat heel veel mensen dat weten”, concludeert de oud-middenvelder, die verder nog voor PAOK Saloniki, FC Groningen en Omonia Nicosia speelde. Maduro weet dat de voetballerij nu eenmaal zo werkt. Hij vertelt dat hij nog altijd met respect behandeld wordt door Valencia.

“Ik ben door de president uitgenodigd voor een benefietwedstrijd ter ere van het honderdjarige bestaan, in maart. Bestuursleden kwamen me omhelzen. Zelfs Van Hooijdonk en De Boer waren onder de indruk van het respect dat ik kreeg, ik had het ook niet verwacht”, besluit Maduro.