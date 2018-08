Ajax - Dynamo Kiev: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

Ajax wist in de tweede en derde voorronde van de Champions League al af te rekenen met respectievelijk Sturm Graz en Standard Luik, en nu treft het Dynamo Kiev als laatste horde op weg naar de groepsfase. PSV gaf dinsdagavond het goede voorbeeld door met 2-3 te winnen van BATE Borisov en is hard op weg naar de hoofdfase van het miljardenbal. Nu is het aan Ajax de beurt om de laatste stappen te zetten. De laatste keer dat de Amsterdammers erin slaagden om zich via de play-offs te kwalificeren voor de groepsfase was acht jaar geleden, tegen Dynamo Kiev.

Dynamo Kiev is het seizoen in Oekraïne goed van start gegaan. Na vier wedstrijden gaat de ploeg van trainer Aleksandr Khatskevich ongeslagen aan kop. Regerend landskampioen Shakhtar Donetsk werd al verslagen (1-0) en in de derde voorronde van de Champions League werd over twee duels al afgerekend met Slavia Praag. Met het vertrouwen zal het dan ook wel goed zitten bij de ploeg die in het seizoen 2012/13 voor het laatst in de Champions League speelde.

Henk van Stee, van 2006 tot medio 2008 werkzaam in de jeugdopleiding van Shakhtar Donetsk, verwacht dat Ajax het zwaar gaat krijgen. “Ik was onlangs nog bij Shakhtar. Die ploeg won de landstitel, maar ze realiseren zich daar dat Dynamo Kiev bezig is met een flinke inhaalslag. Kiev wil weer kampioen worden. Ze hebben volop talent uit eigen land en haalden ook weer een Braziliaan”, zei hij in het Algemeen Dagblad. "Over twee wedstrijden zal het heel spannend worden voor Ajax. Ik denk dat ze op basis van individuele kwaliteiten toch de sterkste zullen blijken. Maar het zal nipt zijn.”

Ook oud-speler Evgeniy Levchenko geeft Ajax een goede kans om door te stoten, maar net als Van Stee denkt hij dat de verschillen niet groot zullen zijn. Hij noemt Dynamo Kiev ‘een echte counterploeg’ die het van zijn fysiek moet hebben. “Het nadeel daarvan is - en dat zag je in de vorige ronde tegen Slavia Praag - dat de pijp na zeventig minuten helemaal leeg is. Dan hebben ze niks meer om op terug te vallen. De kunst voor Ajax is - en dat weet Erik ten Hag ook wel - om net zoals thuis tegen Standard Luik uit de duels te blijven”, vertelde hij in De Telegraaf.

Dynamo Kiev heeft in de Oekraïense Premjer Liga al aangetoond dat het goed op ‘de nul’ kan spelen, want in vier wedstrijden kreeg het nog geen doelpunt tegen. "Het is een uiterst gedisciplineerd team, dat laten de uitslagen ook zien”, aldus Ten Hag dinsdag op de persconferentie. Volgens de trainer van Ajax moet zijn ploeg oppassen dat ze niet worden verrast in de omschakeling. “Ze kunnen heel goed op de nul spelen en kunnen heel erg goed schakelen. Zowel naar voren als naar achteren. Het zou fijn zijn als we heel snel weten te scoren, maar als dat niet zo is, moeten we het geduld bewaren. Zo'n ploeg is het ook. Ze hebben sluipschutters. Ze hebben maar een of twee kansen nodig en zijn uiterst effectief."

Blessures

Bij Ajax is de afwezigheid van David Neres een grote aderlating. De Braziliaan liep afgelopen zaterdag op bezoek bij VVV-Venlo (0-1) een verrekking in zijn hamstring op. Hij mist hierdoor het thuisduel met Dynamo Kiev en het is onduidelijk of hij in de return kan spelen. “Neres is met zijn snelheid en doelgerichtheid een zeer belangrijke speler voor ons. We zullen hem morgen hoe dan ook enorm missen. Nu moet de diepgang van andere spelers komen”, aldus Ten Hag dinsdag. Kasper Dolberg is nog hersellende van een buikwandblessure en speelde dit seizoen nog geen minuut. Daarnaast moet Ajax de langdurig geblesseerden Václav Cerny, Joël Veltman, Hassane Bandé en Daley Sinkgraven missen.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag gaf vrijdag aan dat hij meerdere opties heeft voor de vervanging van Neres. Zakaria Labyad kan op de rechterflank uit de voeten, maar het Algemeen Dagblad verwacht dat Hakim Ziyech naar de flank verhuist en zijn positie wordt opgevuld door Donny van de Beek. De flanken worden derhalve bezet door Dusan Tadic en Ziyech. Het ontbreken van Neres is zuur voor Ajax, want juist de backpositie is volgens Levchenko de achilleshiel van Dynamo Kiev. “Rechtervleugelverdediger Tomasz Kedziora is de zwakste van de vier verdedigers, niet sterk, dus die moet Ajax voortdurend opzoeken”, aldus de oud-speler van onder meer Willem II en FC Groningen. “Kedziora is op snelheid te pakken en weet zich moeilijk raad met één-tweetjes. Aan die kant liggen echt grote kansen voor Ajax.”

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, F. de Jong, Schöne, Van de Beek, Ziyech, Huntelaar, Tadic

Vermoedelijke opstelling Dynamo Kiev: Boyko, Kedziora, Burda, Kádár, Pivaric, Sydortsjoek, Verbic, Garmash, Buialskyi, Tsyhankov, Biesiedin

Ajax – Dynamo Kiev live

De wedstrijd tussen Ajax en Dynamo Kiev wordt woensdagavond live uitgezonden door Veronica. De uitzending wordt gepresenteerd door Wilfred Genee. René van der Gijp en Dick Advocaat schuiven aan om de wedstrijd te analyseren en Wytse van der Groot verzorgt het commentaar. De aftrap vindt plaats om 21.00 uur.