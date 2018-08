‘Manchester City overweegt zich na zware blessure bij Real Madrid te melden’

Manchester City kan dit seizoen door een gescheurde achillespees waarschijnlijk geen beroep meer doen op Claudio Bravo, waardoor het in januari weleens op zoek zou kunnen gaan naar een nieuwe back-up voor Ederson. AS weet woensdag te melden dat die zoektocht mogelijk tot een bezoek aan het Santiago Bernabéu zal leiden.

Keylor Navas is naar verluidt namelijk een van de namen die op het lijstje van de regerend Engels landskampioen prijkt. Real Madrid versterkte zich deze zomer met Thibaut Courtois, die de beoogde nieuwe nummer één onder de lat van het elftal van trainer Julen Lopetegui is. Navas is daardoor min of meer overbodig geworden en de Koninlijke zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer als de Costa Ricaan daarom vraagt.

Of Navas inderdaad voor een dergelijke constructie gaat, is echter nog maar de vraag aangezien hij in het Etihad Stadium eveneens tweede viool zal spelen. De 31-jarige sluitpost stelde zich eerder na de komst van Courtois nog strijdbaar op: “Natuurlijk heb ik geen plannen om te vertrekken. En dit zeg ik met overtuiging: ik wil net zo graag bij Real Madrid vertrekken als dat ik dood wil”, was hij een aantal weken geleden duidelijk.

Als Navas inderdaad gaat vertrekken uit de Spaanse hoofdstad, lijkt Real overigens niet meteen op zoek te gaan naar een vervanger. De Champions League-houder heeft met Kiko Casilla al een andere ervaren reservekeeper onder contract staan, terwijl het zich deze zomer ook versterkte met Andriy Lunin. Lopetegui kan daarnaast ook nog beschikken over Luca Zidane, al lijkt de kans dat hij deze zomer nog vertrekt aanwezig.