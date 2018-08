De Jong baalt: ‘Dan moet ik rustig aan doen en dat neem ik mezelf kwalijk’

PSV won dinsdagavond door een late treffer van Donyell Malen alsnog met 2-3 van BATE Borisov, maar de Eindhovenaren hadden het duel ook al eerder in het slot kunnen gooien. Aanvoerder Luuk de Jong miste bijvoorbeeld tot zijn eigen teleurstelling een aantal opgelegde kansen en de spits was na afloop van het duel kritisch op zijn eigen spel.

“Ik wil altijd scoren. Het zat ook niet mee. Een kopbal op de kruising en bij die afwerking op het laatst had ik gewoon meer tijd, daar moet ik meer rust pakken”, reageerde hij bij Veronica. “Ik wilde schieten, maar hij stuit dan net iets op waardoor hij omhoog schiet. Dan moet ik rustig aan doen en dat neem ik mezelf zeker kwalijk”, is hij eerlijk.

De Jong is wel blij dat PSV als team hard heeft gewerkt en erin is geslaagd om de overwinning uit het vuur te slepen. Of hij volgende week woensdag, als de return op het programma staat, wel trefzeker zal zijn, durfde hij nog niet te zeggen: “We moeten het gewoon afmaken. Wie die goal maakt is niet belangrijk, als we het maar afmaken thuis en dan doorgaan naar die groepsfase”, sloot hij af.