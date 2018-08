‘Sommigen zeggen dat ze blijven, ik wil geen verwachtingen wekken’

Ajax ontdeed zich in de voorrondes van de Champions League al van Sturm Graz en Standard Luik en treft nu met Dynamo Kiev de laatste tegenstander op weg naar de groepsfase van het miljardenbal. De ploeg van trainer Erik ten Hag ontvangt de Oekraïners woensdagavond eerst in de eigen Johan Cruijff ArenA en het wordt belangrijk voor de Amsterdammers om geen uitdoelpunt te incasseren, zo weet ook keeper André Onana.

De Kameroener geeft in gesprek met De Telegraaf aan dat dit echter wel een lastige opgave zal worden: “Als je volgens de Ajax-filosofie speelt, is het moeilijk om de nul te houden. We zijn altijd de aanvallende ploeg, waardoor er achter de verdediging grote ruimtes ontstaan, die de tegenstander kansen op counters bieden”, legt hij uit. Onana is er wel van overtuigd dat Ajax gaat winnen als het erin slaagt om Dynamo van scoren af te houden. Met ploeggenoten als Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Donny van de Beek, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar heeft zijn ploeg namelijk genoeg spelers die een doelpunt kunnen maken.

Onana is een van de spelers van Ajax die deze zomer in verband werden gebracht met een transfer. De doelman lijkt niet bezig te zijn met een concreet vertrek uit de Eredivisie, al durft hij een ruime week voor de transferdeadline ook niets uit te sluiten: “In de voetballerij zeggen sommige spelers vandaag dat ze zeker blijven en vertrekken ze morgen toch. Ik wil geen verwachtingen wekken. Het enige dat ik weet, is dat ik een contract heb tot 2021 en ik heel gelukkig ben bij Ajax”, vervolgt hij zijn verhaal.

De sluitpost hoopt dit seizoen met Ajax Champions League te kunnen spelen en weet dat hij ondanks zijn 22 jaar op dit moment een van de meer ervaren spelers is in Amsterdam: “Op mijn twintigste kwam ik al in het eerste. Ik ben nog steeds een jonge, maar wel een ervaren speler. Matthijs de Ligt, Joël Veltman en ik zijn de spelers die er onder Peter Bosz al waren”, geeft hij aan. Onana hoopt dat hij door zijn ervaringen in dat seizoen de andere spelers woensdag, en volgende week dinsdag tijdens te return, kan helpen: “Met de juiste focus én mentaliteit moeten we de groepsfase van de Champions League kunnen halen. We hebben daar de kwaliteiten voor.”