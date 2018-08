De Boer: ‘We waren beetje ‘pissed’, hij moest opvolger van Dolberg worden’

Donyell Malen maakte dinsdag zijn eerste officiële doelpunt voor PSV en bezorgde de Eindhovenaren zo een belangrijke 2-3 zege op BATE Borisov in de voorrondes van de Champions League. De loopbaan van de negentienjarige aanvaller had er echter ook heel anders uit kunnen zien, aangezien de spits in het verleden deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax.

Malen verliet de Amsterdammers drie jaar geleden echter, tot groot ongenoegen van Frank de Boer, voor Arsenal. De oud-verdediger was destijds de hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA: “Hij heeft veel talent. Ik ken hem van zijn Ajax-periode. Hij moest eigenlijk de opvolger van Dolberg worden. Hij is toen naar Arsenal gegaan en niet teruggekomen. Het is echt een goede speler, maar is nog een talent”, blikt De Boer dinsdagavond terug bij Veronica Inside.

De Boer roemt Malens snelheid en rust voor de goal en noemt hem een ‘echte spits’: “Bij de kans die Luuk de Jong kreeg is hij meestal wat rustiger”, verwijst hij naar een flinke misser van de captain van PSV in de wedstrijd tegen de Wit-Russen. De Boer is het er ondanks zijn vroegere frustratie over het vertrek van Malen wel mee eens dat het talent een ‘leuke, welbespraakte jongen’ is.

“Het is zeker een leuke jongen. Hij speelde bij Ajax in de jeugd. Wij waren een beetje pissed omdat hij naar Arsenal ging. Wij zagen in hem een volwaardige Ajax-speler”, sluit de voormalige oefenmeester van de Amsterdammers af. Malen viel dinsdagavond vlak voor tijd in bij PSV en was met zijn eerste balcontact van het duel meteen goed voor een doelpunt.