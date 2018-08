Van Bommel heeft handen vol: ‘Dit leer je niet op de trainerscursus’

PSV kende dinsdagavond in de wedstrijd tegen BATE Borisov een slechte start en kwam ook nog eens op een 1-0 achterstand tegen de Wit-Russen. Na de moeizame openingsfase wisten de Eindhovenaren het duel echter naar zich toe te trekken en dankzij een late goal van Donyell Malen werd er zelfs met 2-3 gewonnen. Mark van Bommel spreekt na afloop van het duel van een ‘achtbaanrit’.

“De eerste vijftien à twintig minuten waren de slechtste die ik tot nu toe heb gezien van ons. We waren totaal onder de indruk van de agressieve manier van voetballen van de tegenstander, daar konden we absoluut niet mee omgaan. We waren niet onszelf, dus het was wachten op die 1-0”, reageerde hij voor de camera’s van Veronica.

Enkele aanwijzingen en een benutte strafschop van Gastón Pereiro deden echter wonderen: “Alsof er ineens met een toverstafje werd gezwaaid, hadden we dat gevoel weer. Dat is moeilijk te omschrijven. Dat grijpt je ineens, en dan heb je de overhand.” In de tweede helft was PSV de bovenliggende ploeg en liet het kansen op de 1-3 liggen, zo zag Van Bommel.

De trainer is wel te spreken over de manier waarop zijn ploeg reageerde op de late gelijkmaker van Aliaksandr Hleb en beleefde zodoende een geslaagde Europese vuurdoop: “Dit leer je niet op de trainerscursus”, reageerde hij met een knipoog. “Je moet de juiste keuzes maken, spelers begeleiden, in de rust de juiste dingen zeggen om ze weer op het juiste spoor te zetten. Al met al mogen we dit niet meer weggeven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”