‘Het is altijd lekker als je uit je eerste balcontact kan scoren’

PSV leek dinsdagavond op een 1-2 overwinning op BATE Borisov af te stevenen, maar in de slotfase van het duel in Wit-Rusland veranderde er toch nog flink wat aan die stand. Een late gelijkmaker van Aliaksandr Hleb liet de ploeg van Mark van Bommel even rouwen, maar aan de overkant was het via Donyell Malen razendsnel weer 2-3. De jonge spits was toen net ingevallen en scoorde uit zijn eerste balcontact.

“Ja, volgens mij wel. Het is altijd lekker als het je eerste is en dan meteen scoren”, reageerde hij na de wedstrijd voor de camera’s van Ziggo Sport. “Ik stond net in het veld en toen scoorden zij. Nee toch, dacht ik nog. Maar toen maakte ik gelukkig nog die 2-3.” Malen moet toegeven dat PSV veel kansen onbenut liet. De invaller was echter niet ontevreden over het spel van zijn ploeg.

“We speelden ook wel goed, maar dan op momenten. Als we hun counter konden counteren. Toen stonden we vier tegen drie of soms zelfs vier tegen twee. We hebben niet elke kans benut, maar gelukkig wel gewonnen”, vervolgde hij zijn verhaal. Malen bezorgde Mark van Bommel met zijn doelpunt een geslaagd Europees debuut.

De negentienjarige spits is te spreken over de werkwijze van de opvolger van Phillip Cocu, die de jeugd veel kansen lijkt te geven: “Het is mooi. We werken allemaal hard, ook in de jeugd. Het is zeker mooi dat ook de jonkies hun doelpunt mee kunnen pakken”, sloot hij af. PSV ontvangt BATE volgende week woensdag in eigen huis en kan dan deelname aan de groepsfase van de Champions League veiligstellen.