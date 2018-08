Benfica incasseert dure goal; duel zonder fans eindigt doelpuntloos in Belgrado

Benfica is er dinsdagavond niet in geslaagd om zijn thuisduel in de Champions League-voorrondes met PAOK Saloniki te winnen. De Portugezen leken door een rake penalty van Pizzi lang op een overwinning af te stevenen, maar moesten in de slotfase een dure uitgoal incasseren. In een wegens racistische spreekoren leeggelaten stadion van Rode Ster Belgrado kwamen de Serviërs en Red Bull Salzburg tegelijkertijd niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.

Benfica - PAOK Saloniki 1-1

Benfica dacht na zes minuten spelen al te mogen juichen toen Gedson Fernandes het net deed bollen. Het doelpunt van de middenvelder werd echter afgekeurd wegens buitenspel en vervolgens hielp Pizzi een aantal goede mogelijkheden om zeep. De aanvaller schoot en kopte, voordat hij zijn ploeg op slag van rust vanaf de penaltystip wel op voorsprong zette, een paar keer naast en over. In de tweede helft leek lang weinig aan de hand voor de thuisploeg, maar een kwartier voor tijd ging het toch nog mis. Na een kopbal van Fernando Varela op de lat was Amr Wada wel trefzeker en ging PAOK toch nog met een zo belangrijke uitgoal terug naar Griekenland.

Rode Ster Belgrado - Red Bull Salzburg 0-0

Salzburg had in een leeg Stadion Rajko Mitic in de eerste helft het meeste van het balbezit, maar slaagde er niet in om echt voor gevaar voor het doel van de thuisploeg te zorgen. In de tweede helft veranderde er weinig aan dit spelbeeld, al begon Rode Ster wel beter in de wedstrijd te komen. Met nog twintig minuten op de klok kregen de gastheren een eerste flinke kans, maar goed ingrijpen van Cican Stankovic hield de Oostenrijkers op de been. In de slotfase aasden beide ploegen nog op de overwinning, maar gescoord werd er niet meer in Servië.