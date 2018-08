Gemiste kansen breken PSV niet op na krankzinnige slotfase

PSV heeft in de play-offs van de Champions League goede zaken gedaan in het eerste duel met BATE Borisov. Het elftal van trainer Mark van Bommel kwam in Wit-Rusland al vroeg op achterstand, maar rechtte daarna de rug en kwam via treffers van Gastón Pereiro en Hirving Lozano op een 1-2 voorsprong. In een knotsgekke slotfase kwam BATE toch weer langszij, maar via Donyell Malen trok PSV alsnog aan het langste eind: 2-3. PSV verschafte zichzelf zo een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in eigen huis, maar zal balen van de kansen die het met name na rust onbenut liet.

Vooraf was de verwachting bij PSV dat men het spel zou moeten maken in de Borisov Arena en de Eredivisionist kon zich dan ook geen slechtere start voorstellen. Het team van Van Bommel begon bijzonder ongeconcentreerd aan de wedstrijd en keek al na negen minuten voetballen tegen een achterstand aan. Aleksandar Filipovic kon ongehinderd opstomen over de linkerflank, waarna de verdediger de bal voor het doel van Jeroen Zoet slingerde. Jasse Tuominen was daar ontsnapt aan de aandacht van de PSV-defensie en kon vervolgens van dichtbij eenvoudig binnen tikken: 1-0.





Kort daarna ontsnapte PSV aan een tweede tegentreffer: Alexei Rios werd van dichtbij gestuit door Zoet. De Eindhovense formatie had aanvankelijk weinig in de melk te brokkelen, maar werd tien minuten voor rust een handje geholpen door de thuisploeg. Nemanja Milunovic kreeg de bal op de hand geschoten door Steven Bergwijn, waarna een strafschop volgde. Pereiro tekende vervolgens vanaf elf meter voor de gelijkmaker. PSV had de kleedkamer halverwege zelfs nog kunnen opzoeken met een voorsprong. Een kopbal van Lozano werd echter knap gekeerd door Denis Scherbitski, terwijl Luuk de Jong, die eerder in de wedstrijd een gele kaart had ontvangen vanwege een schwalbe, met het hoofd het aluminium teisterde.

Vlak na de onderbreking was Pereiro dicht bij zijn tweede treffer. De Uruguayaanse middenvelder beproefde zijn geluk van grote afstand, maar had de pech dat zijn poging op de paal belandde. PSV had in de tweede helft een stuk minder te duchten van BATE en wist na precies een uur voetballen eindelijk op voorsprong te komen. Via Angeliño en De Jong kwam de bal op een meter of twintig van het Wit-Russische doel voor de voeten van Lozano, waarna de Mexicaan met een fijn schot de verre hoek wist te vinden.

Daarna kreeg PSV mogelijkheden om zijn uitgangspositie zelfs te verfraaien. Zo stuitte Bergwijn van dichtbij op Scherbitski en kopte Nick Viergever uit een hoekschop rakelings naast. De grootste kans was twintig minuten voor tijd voor De Jong: de spits kon na een mooie actie van Bergwijn vrij uithalen voor Scherbitski, maar schoot vervolgens wild over. In een krankzinnige slotfase zorgde de ingevallen Alexander Hleb in de 88e minuut uit het niets voor de gelijkmaker na een fout van Zoet, maar door een rake kopbal van Malen, amper zestig seconden later op aangeven van Angeliño, stapte PSV uiteindelijk toch als winnaar van het veld.