‘Erg onverstandig als ik Messi vertel dat hij thuis moet blijven’

Lionel Messi kon niet voorkomen dat de achtste finales op het WK van deze zomer in Rusland het eindstation vormden voor Argentinië en na de uitschakeling van de Zuid-Amerikanen door de latere wereldkampioen Frankrijk werd er in zijn thuisland druk gespeculeerd over een afscheid van de ster van Barcelona. Zo ver lijkt het voorlopig nog niet te zijn gekomen, al laat Messi de aankomende oefeninterlands tegen Guatemala en Colombia van volgende maand wel schieten.

Die wedstrijden staan onder leiding van Lionel Scaloni, die onlangs samen met Pablo Aimar op interim-basis het stokje overnam van de ontslagen Jorge Sampaoli. De nieuwe trainer weet niet of hij Messi dit jaar nog mag begroeten bij de nationale ploeg: “Ik weet dat jullie allemaal wachten tot ik het over hem ga hebben, dus dat is het enige specifieke onderwerp dat ik nu zal behandelen. We hebben een gesprek gehad, waarna we hebben besloten dat hij er niet bij zal zijn”, vertelde Scaloni dinsdag tijdens zijn eerste persconferentie.

“Het zou erg onverstandig zijn als ik Leo vertel dat hij thuis moet blijven. Er is geen enkele coach ter wereld die erop vooruit zou gaan als Leo niet beschikbaar is. We hebben het verder niet over zijn toekomst gehad. Hij wordt nu niet opgeroepen en we zullen zien wat er bij de aankomende interlands gaat gebeuren.” Naast Messi onderbreken ook onder meer Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María en Nicolás Otamendi, maar Scaloni verzekert dat dit eveneens tijdelijk zal zijn.

“Niemand heeft zich teruggetrokken. Ik heb met hen allemaal gesproken en ze hebben allemaal gezegd dat ze beschikbaar zijn. Alle beslissingen die zijn genomen, zijn voor het team en om te zien wie er in de toekomst bijdragen kunnen leveren. We snappen dat we deze spelers, die enorm veel potentie hebben, op dit moment nodig hebben. Er is recent gesproken over een aantal spelers die er wellicht klaar voor zijn om het shirt te dragen, nu is het moment waarop ze zich kunnen bewijzen daar.”