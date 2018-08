‘Ik zei Salah dat hij de arbiter moest zeggen dat het geen stafschop was’

Na afloop van de 0-2 zege van Liverpool op Crystal Palace van maandagavond was er veel te doen om de manier waarop het openingsdoelpunt van the Reds tot stand kwam. James Milner opende op slag van rust de score, nadat Mohamed Salah een strafschop had verdiend. Volgens Luka Milivojevic was van een overtreding op Salah echter geen sprake en had de Egyptische superster van Liverpool arbiter Michael Oliver daar zelf op moeten wijzen.

De middenvelder van Crystal Palace stelt dat teamgenoot Mamadou Sakho na een duel met Salah ten onrechte werd gestraft met een strafschop. "Naar mijn idee was het geen penalty. Dat idee had ik tijdens de wedstrijd al en werd na afloop alleen maar bevestigd", wordt Milivojevic geciteerd door The Telegraph. "Mama probeerde de bal te raken. Hij raakte de bal niet, maar hij raakte de speler ook niet. Salah viel neer en kreeg een strafschop, maar ik zag geen contact. Het was absoluut geen strafschop."

Direct na het incident was te zien hoe Milivojevic op het veld contact zocht met Salah. "Ik zei hem dat hij de arbiter moest zeggen dat het geen stafschop was, maar hij zei zelf dat het wel een strafschop was", vervolgt de middenvelder van Crystal Palace. Doordat arbiters in de Premier League nog geen videoscheidsrechter kunnen raadplegen, kon het moment niet bekeken worden door Oliver. Milivojevic zegt echter überhaupt geen fan te zijn van de VAR.

"Naar mijn mening beschikken we in dit land over de beste scheidsrechters ter wereld. Zo denk ik erover en ik denk niet dat de VAR zal helpen", vervolgt hij. "Scheidsrechters zijn mensen en mensen maken nu eenmaal fouten. Naar mijn mening heeft de arbiter prima gehandeld. Ik vind dat we de arbiter als spelers moeten respecteren. We zijn geen ploeg die blijft huilen over een gegeven strafschop, we gaan gewoon door."