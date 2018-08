‘Er zijn me zaken opgevallen bij Ajax, maar dat bespreek ik met mijn spelers’

Ajax ontdeed zich in de voorrondes van de Champions League tot nu toe van Sturm Graz en Standard Luik en treft in Dynamo Kiev nu de laatste tegenstander die een rentree in de groepsfase van het miljardenbal in de weg kan staan. De Oekraïners zijn al in Nederland gearriveerd voor de heenwedstrijd van woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA en trainer Alyaksandr Khatskevich verwacht een clash tussen twee verschillende spelopvattingen.

“Ajax staat natuurlijk bekend om het aanvallende voetbal, met veel combinaties en positiewisselingen. Wij spelen wat compacter en kunnen snel omschakelen van verdediging naar aanval”, wordt de oefenmeester op een persconferentie geciteerd door Voetbal International. “Twee filosofieën komen elkaar morgen tegen. We zullen volgende week bij de return weten welk type voetbal zegeviert.”

Khatskevich bekeek de recente wedstrijden van de ploeg van trainer Erik ten Hag en heeft gezien dat Ajax beschikt over een mix van ervaren voetballers en talenten uit de eigen jeugdopleiding. De rest van zijn bevindingen houdt hij voorlopig geheim: “Natuurlijk zijn me zaken opgevallen bij het bestuderen van hun wedstrijden, maar dat bespreek ik liever alleen met mijn spelers.”

Dynamo was in de eigen competitie vooralsnog in alle vier de duels de winnende partij. De ploeg uit de hoofdstad van Oekraïne kreeg in eigen land echter de nodige kritiek op de speelstijl, al hecht aanvoerder Sergei Sydorchuk daar weer weinig waarde aan: “We hebben nog geen punt laten liggen, dat is waar het om gaat. We laten onze speelstijl afhangen van de kracht van de tegenstander. Hoe belangrijk de wedstrijden tegen Ajax zijn? Heel belangrijk natuurlijk. Iedere speler droomt ervan zijn krachten te meten met clubs uit de Champions League. In de Europa League is het niveau heel anders.”