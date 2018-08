‘Arsenal stelt man van 58 treffers teleur en wijst op commerciële waarde Özil’

Arsenal heeft nog altijd geen akkoord bereikt met Aaron Ramsey over een nieuw contract en volgens de Evening Standard is de Engelse club voorlopig ook niet van plan om aan de salariseisen van de middenvelder te voldoen. Ramsey aast naar verluidt op een vergelijkbare bezoldiging als teamgenoot Mesut Özil, maar lijkt daar niet op te hoeven rekenen.

Arsenal is al tijden met Ramsey in gesprek over het openbreken van het contract van de middenvelder. De 27-jarige Welshman loopt aan het einde van dit seizoen immers uit zijn huidige verbintenis, waardoor the Gunners hem transfervrij dreigen te verliezen. Arsenal lijkt echter niet van plan om Ramsey koste wat het kost te behouden.

De middenvelder strijkt op dit moment een slordige 120.000 euro per week op in het Emirates Stadium en zou zijn zinnen hebben gezet op een weeksalaris dat vergelijkbaar is met het honorarium van Özil. Laatstgenoemde toucheert sinds zijn contractverlenging van begin dit jaar liefst 390.000 euro per week. Op een dergelijk weekloon hoeft Ramsey echter niet te rekenen.

Arsenal heeft de 53-voudig international van Wales naar verluidt gewezen op de commerciële waarde die Özil wereldwijd vertegenwoordigt. Door toedoen van Duitse middenvelder zou de Londense club de nodige inkomsten genereren. Een dergelijke status komt Ramsey niet toe, waardoor het honorarium van Özil bij Arsenal in elk geval buiten zijn bereik blijft.

Ramsey staat sinds de zomer van 2008 onder contract bij Arsenal en is daarmee op dit moment de langst dienende speler van de selectie. De middenvelder speelde sinds zijn komst van Cardiff City 331 officiële wedstrijden voor de Engelsen, waarin hij goed was voor 58 doelpunten en 57 assists. Nieuwbakken Arsenal-trainer Unai Emery had afgelopen weekeinde in de topper tegen Chelsea slechts een invalbeurt over voor Ramsey.