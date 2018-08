Heerenveen trekt boetekleed aan en kan Feyenoord ‘gewoon’ ontvangen

De competitiewedstrijd tussen sc Heerenveen en Feyenoord gaat zondagmiddag ‘gewoon’ door. Eerder meldde de Leeuwarder Courant dat de doorgang van het Eredivisie-duel onzeker was vanwege een conflict tussen stewards van Heerenveen en de clubleiding, maar de Friese club laat dinsdagavond via de officiële kanalen weten dat ‘iedereen weer op één lijn zit’.

Afgelopen week werd duidelijk dat stewards van Heerenveen het thuisduel met Feyenoord dreigden te boycotten, nadat de Friese club een statement publiceerde waarin stond dat een van de stewards tijdens de thuiswedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Vitesse eigenhandig de beslissing had genomen om een spandoek niet toe te laten tot het Abe Lenstra Stadion. Dat statement zorgde voor verontwaardiging bij de stewards.

Zij wilden namelijk niet spreken van een individuele actie, maar van een commando vanuit Heerenveen. "Je wilt niet weten wat wij over ons heen krijgen op social media. Het spandoek moest in opdracht van de commandoruimte worden verwijderd. Elke steward die zondag met een oortje rondliep kan dit beamen. Heerenveen beseft niet dat, doordat ze nu de waarheid verdoezelen, elke steward door hun eigen supporters kan worden aangevallen", zo vertelde één van hen aan de Leeuwarder Courant. Het betrof overigens een spandoek van twee kleinkinderen waarmee zij hun overleden grootvader een laatste eer wilden bewijzen.

Inmiddels heeft Heerenveen met de stewards gesproken en het boetekleed aangetrokken. "Zoals eerder aangegeven had het doek wat ons betreft mogen blijven hangen", laat algemeen directeur Luuc Eisenga weten op de clubsite. "Alleen spandoeken die discriminerend, kwetsend en/of niet bijdragen aan het sentiment van de wedstrijd, worden niet toegestaan in het Abe Lenstra stadion. Met de kennis en de rust van nu, en de input van alle betrokkenen, kunnen we dat wel concluderen. We zijn blij dat we vandaag goed met elkaar hebben gesproken en willen via deze weg benadrukken dat we de individuele stewards geen verwijten kunnen maken voor het handelen op de wedstrijddag."