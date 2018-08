Roda grijpt naast spits: ‘Hij kan overal in Europa spelen, behalve in Nederland’

Roda JC Kerkrade kan een streep zetten door de komst van Miroslav Slavov. De 27-jarige aanvaller blijkt niet in het bezit te zijn van een dubbel paspoort en is daardoor financieel niet haalbaar voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie, zo laat technisch directeur Harm van Veldhoven dinsdag weten.

De momenteel clubloze Slavov werd geboren in Oekraïne, maar groeide op in Oostenrijk. Roda was in de veronderstelling dat de spits daardoor ook in het bezit zou zijn van een Oostenrijks paspoort, maar dat blijkt niet het geval. "Het was een vrij complexe zaak" erkent Van Veldhoven in gesprek met De Limburger. "Slavov woonde vanaf zijn vierde jaar in Oostenrijk en heeft in Frankrijk en Duitsland gespeeld, we zagen mogelijkheden. Maar het is gesmoord in de paperassen."

Doordat Oekraïne niet tot de Europese Unie behoort, zou Roda gehouden zijn Slavov een torenhoog salaris uit te keren, gebaseerd op een regeling waartoe in 1996 besloten werd door de profclubs en de overheid gezamenlijk. Voetballers van buiten de EU moeten om in aanmerking te komen voor een werkvergunning minimaal anderhalf keer het gemiddelde Eredivisiesalaris verdienen.

Dat zou in het geval van Slavov neerkomen op een jaarsalaris van ongeveer 420.0000 euro, hetgeen Roda te gortig is. "Hij kan zowat in alle Europese landen spelen, behalve in Nederland", verzucht Van Veldhoven. Slavov, die onlangs vertrok bij de Duitse derdedivisionist VfR Aalen, spreekt in de Oekraïense media zijn verbazing uit over de gang van zaken. De aanvaller was naar eigen zeggen zelfs al medisch gekeurd in Kerkrade. "Op het laatste moment kwamen ze erachter dat ik alleen een Oekraïens paspoort heb, geen Oostenrijks. Toen ging het niet door. Terwijl ik er al zeker van was dat ik spoedig in Roda-shirt zou spelen."