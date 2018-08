Hekkensluiter lijkt klaar op zomerse transfermarkt: ‘Het potje is leeg’

FC Groningen is het nieuwe seizoen teleurstellend begonnen met nederlagen tegen Vitesse en Willem II, maar trainer Danny Buijs lijkt geen versterkingen van buitenaf meer te hoeven verwachten. Technisch manager Ron Jans maakte zijn transferbudget deze zomer op aan de komst van Julian Chabot en het definitief vastleggen van de huurlingen Ritsu Doan en Deyovaisio Zeefuik en verwacht geen mutaties meer.

“Het potje is leeg, we kunnen alleen wat doen als er nog iemand vertrekt”, vertelt hij aan Voetbal International. Naast bovengenoemd drietal werden ook Mateo Cassierra en Tim Handwerker gehuurd van respectievelijk Ajax en 1. FC Köln, terwijl Ahmad Moreira overkwam van Kozakken Boys. De nieuwkomers begonnen echter nog niet in de basis in de Eredivisie.

“Mateo Cassierra is helaas geblesseerd. Julian Chabot gaat voor ons nog heel belangrijk worden, daarvan ben ik overtuigd, maar achterin ligt nu onze achilleshiel niet”, vervolgt Jans zijn verhaal. “Van Ahmad Moreira hadden we niet verwacht dat hij er meteen zou staan. Zo hebben alle spelers hun eigen verhaal. Selecties veranderen zo snel tegenwoordig, maar bij ons is weinig veranderd. Dat zou juist iets positiefs moeten zijn.”

Jans moet echter toegeven dat het voorlopig nog niet lukt bij zijn ploeg. De sportbestuurder geeft wel aan dat FC Groningen volgens de statistieken van Willem II had moeten winnen (0-1 nederlaag): “Sommige spelers, zeker voorin, kunnen veel beter. Aan Danny ligt het niet, die is zo gedreven. We moeten deze start ombuigen door hard te blijven werken en bijeen te blijven.”