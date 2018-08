Juventus is Real Madrid en Man City te snel af met contractverlenging

Miralem Pjanic lijkt de komende seizoenen bij Juventus te blijven. La Vecchia Signora heeft dinsdag namelijk via de officiële kanalen naar buiten gebracht dat de Bosniër zijn contract in Turijn heeft opengebroken. De 28-jarige middenvelder heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2023 aan de Italiaans landskampioen verbindt. Zijn oorspronkelijke deal liep nog drie jaar door.

De contractverlenging komt voor Juventus op een goed moment, aangezien Pjanic de afgelopen maanden in verband werd gebracht met een aantal grote clubs. Zo zou Real Madrid een bod van zestig miljoen op de spelmaker hebben neergelegd, terwijl ook Manchester City naar verluidt concreet interesse heeft getoond in de 81-voudig international.

Pjanic werd daarnaast deze zomer genoemd bij clubs als Chelsea, Barcelona, Bayern München en Paris Saint-Germain, maar lijkt met dit besluit aan te geven dat hij zijn toekomst bij Juventus ziet. Financieel gaat de middenvelder er overigens niet op achteruit, aangezien hij volgens Sky Italia een jaarsalaris van 6,5 miljoen euro gaat opstrijken. Dit is twee miljoen meer dan hij met zijn oude contract verdiende.

Juventus nam Pjanic twee jaar geleden voor 32 miljoen euro over van AS Roma en de Bosniër kwam tot nu toe tot 92 officiële wedstrijden voor zijn huidige werkgever. Hierin was hij goed voor 15 doelpunten en 28 assists. In de afgelopen twee seizoenen won Pjanic met de Italiaanse grootmacht tweemaal de landstitel en twee keer de Coppa Italia.