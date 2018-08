‘Zidane is de ideale kandidaat om Mourinho op te volgen bij Man United’

Zinédine Zidane is volgens gokkantoren de favoriet om de volgende trainer van Manchester United te worden. De clubloze Fransman, die deze zomer na tweeënhalf jaar vertrok als hoofdtrainer van Real Madrid, aast volgens L'Équipe nadrukkelijk op de baan van José Mourinho. Voormalig Manchester United-middenvelder Lee Sharpe zou de komst van Zidane op Old Trafford toejuichen.

Na de 3-2 nederlaag bij Brighton & Hove Albion in de tweede speelronde van de Premier League nam de druk op Mourinho toe. Hij oogt ongelukkig, ziet Sharpe. "Hij heeft er nooit gelukkig uitgezien sinds zijn komst bij Manchester United. Het lijkt alsof er helemaal geen plan is bij Manchester United. Niemand lijkt te weten waar de club naartoe moet en wat er gedaan moet worden', merkt de achtvoudig international van Engeland op in gesprek met talkSPORT.

"Ik heb een gerucht gehoord dat de manager niet echt instructies geeft aan de spelers voorafgaand aan de wedstrijden: hij maakt slechts de opstelling en laat ze vervolgens hun gang gaan", vervolgt Sharpe, die tussen 1988 en 1996 tot 193 competitieduels kwam voor Manchester United . "Hij heeft deze zomer niet de spelers gekregen op wie hij hoopte en lijkt daar boos over."

Volgens Sharpe tast Mourinho de teamgeest aan. "Als je constant klaagt over wie je niet hebt gekregen, in plaats van de spelers te prijzen die je wel hebt, is dat niet goed voor het moraal. Ik denk dat Zidane de ideale kandidaat is om hem op te volgen. Hij heeft met succes op het hoogste niveau gespeeld en getraind. Hij is een grote naam, die de druk aan kan bij een club van zo'n grote statuur."