UEFA onderzoekt incidenten in JC ArenA; Ajax doet beroep op fans

De UEFA is een onderzoek gestart naar het afsteken van vuurwerk in het stadion en het blokkeren van de trappen door fans van Ajax tijdens de Europese thuisduels met Sturm Graz en Standard Luik, zo meldt de Amsterdamse club dinsdag. In het verleden heeft Ajax bij dergelijke incidenten hoge geldboetes gekregen en dat is ook bij deze onderzoeken niet ondenkbaar, zo klinkt het.

Bij herhaaldelijke overtredingen kan de Europese voetbalbond naast deze boetes ook overgaan tot sluiting van een deel van de tribunes bij wedstrijden of zelfs overgaan tot (voorwaardelijke) uitsluiting van Europees voetbal. “Ajax doet dan ook een dringend beroep aan alle fans om woensdagavond in het uitverkochte stadion geen vuurwerk af te steken en de trappen vrij te houden. Dit om nieuwe boetes en mogelijke zwaardere sancties te voorkomen.”

Woensdagavond speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA de heenwedstrijd van de dubbele confrontatie met Dynamo Kiev in het kader van de play-offs voor de groepsfase van de Champions League. Ajax zegt te hopen dat het kan rekenen op de steun van het uitverkochte stadion. “Hopelijk inspireert de sfeer in het stadion het elftal woensdag opnieuw tot grootse daden en bemachtigt Ajax het felbegeerde ticket voor de groepsfase van de UEFA Champions League.”