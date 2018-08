Tadic en Ziyech hebben ‘goede connectie op en naast het veld’

Dusan Tadic ontwikkelde direct na zijn komst bij Ajax een bijzondere band met Hakim Ziyech. De twee creatievelingen weten elkaar op het veld goed te vinden, maar sommigen vreesden voor spanningen achter de schermen. Tadic nam immers rugnummer 10 over van Ziyech, maar volgens de Serviër gaan de twee op en buiten het veld goed met elkaar om.

"We hebben een goede connectie op en naast het veld", zegt Tadic dinsdag op de persconferentie, daags voor het duel met Dynamo Kiev in de laatste Champions League-voorronde. "Hakim is een goede gozer en we hebben echt een klik op het veld." Volgens Tadic is het zaak om woensdag 'rustig' te blijven tegen Kiev. "Het is belangrijk dat we de Champions League halen. Op welke positie ik morgen speel, vind ik niet belangrijk. Ik ben er hoe dan ook klaar voor."

Tadic verwacht een 'moeilijke wedstrijd'. "Want je speelt voor een plek in de Champions League. Dat is heel belangrijk voor beide ploegen", citeert Voetbal International de zomeraankoop. "Ik denk dat wij Dynamo Kiev pijn kunnen doen en daar gaan we alles aan doen. We spelen de eerste wedstrijd thuis, ik verwacht een geweldige sfeer en hopelijk kunnen we Dynamo Kiev pijn doen." Trainer Erik ten Hag liet dinsdag weten dat het duel te vroeg komt voor de geblesseerde David Neres; ook Kasper Dolberg is nog niet inzetbaar.