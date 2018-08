‘Het Ajax-spel heeft een goed veld nodig, dus het is wel degelijk van belang’

Ajax voetbalt woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA en hoopt tegen Dynamo Kiev een goed resultaat te boeken, waardoor de groepsfase van de Champions League in zicht komt. Erik ten Hag verwacht een pittige confrontatie. “Het zit in de DNA van de club: discipline”, wordt de trainer dinsdag op de persconferentie geciteerd door Ajax Showtime.

“Ze spelen goed op de nul. Een andere kwaliteit is dat sterk en snel handelen”, aldus Ten Hag, die het niet zoveel uitmaakt of Ajax nou eerst thuis of uit speelt. “Het is zoals het is. Je weet wat je te doen staat. We moeten een uitdoelpunt zien te voorkomen. Je wilt hen in een positie dat zij wat moeten straks in eigen stadion.”

Op de vraag wat hij van het gras in de Johan Cruijff ArenA vindt, wil Ten Hag niet veel kwijt. “De veldomstandigheden hebben we al belicht. Het is al beter dan vorige week, maar het is nog niet optimaal. Daarom trainen we nu niet in de ArenA. Het Ajax-spel heeft wel een goed veld nodig, dus het is wel degelijk van belang. Maar er wordt hard aan gewerkt door onze mensen.”

Ten Hag was eerder al lovend over het publiek bij Europese thuiswedstrijden en herhaalt zijn woorden dinsdag. ''Als ik zie wat onze supporters qua sfeer en entourage hebben neergezet de vorige thuiswedstrijden... Dat heb ik als fantastisch mogen ervaren. De Champions League is het ultieme. De fans willen dat ook, op het hoogste podium actief zijn. Hetzelfde geldt voor de spelers die ontzettend hongerig zijn.”