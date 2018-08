Reiziger wijst naar Puyol en De Boer: ‘Dan was hij al heel compleet geweest’

Noussair Mazraoui is onder trainer Erik ten Hag de vaste rechtsback van Ajax geworden en hij krijgt zodoende de voorkeur boven Rasmus Kristensen en Luis Manuel Orejuela, die voor miljoenen euro's werden gehaald. Michael Reiziger, oud-verdediger en trainer van Jong Ajax, weet hoe het is om omgeschoold te worden.

Reiziger was eerder een aanvaller, maar werd door onder anderen Louis van Gaal tot back gemaakt. Mazraoui is van oorsprong een middenvelder en Reiziger voorspelt in gesprek met Ajax Life een mooie toekomst voor de Marokkaan achterin. “Carles Puyol was in de jeugd bij Barcelona ook een aanvaller, maar werd een van de beste verdedigers ooit bij die club.”

“Winston Bogarde en Frank de Boer begonnen ook voorin. We waren allemaal net niet goed genoeg als aanvaller en dus werden we verdedigers, haha.” De coach van Jong Ajax denkt dat Mazraoui een soortgelijke weg kan bewandelen. “Nous is snel, heeft een goed inzicht en een fantastische techniek. En hij is aanvallend ingesteld.”

“Dat heeft de moderne back ook wel nodig. Verdedigend zal hij nog wat moeten bijleren. Maar als hij dat niet had gehoeven, was hij al heel compleet geweest en had hij het WK gespeeld voor Marokko”, besluit Reiziger. De twintigjarige Mazraoui heeft tot op heden veertien duels in de hoofdmacht van Ajax achter de rug. Hij ligt nog tot de zomer van 2021 vast in Amsterdam.