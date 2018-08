Voetbaldwerg verrast in Europa League: ‘Deze club is een pionier’

DUDELANGE/LUXEMBOURG - Nadat de Bulgaarse scheidsrechter Ivaylo Stoyanov voor het laatst had gefloten in het Stade Josy Barthel, vielen de spelers van F91 Dudelange elkaar in de armen. Door de 2-2 remise tegen Legia Warschau bereikte de formatie van trainer Dino Toppmöller als eerste Luxemburgse club ooit de laatste voorronde van de Europa League, na in Polen met 1-2 te hebben gewonnen. Na afloop verscheen eigenaar Flavio Becca in de kleedkamer om zijn felicitaties over te brengen aan de spelers.

Door Chris Meijer

“Tijdens de wedstrijd ben ik nooit in de kleedkamer. Na thuiswedstrijden ga ik er altijd even heen om de spelers te feliciteren en te vragen of alles goed ging”, verklaarde Becca in een interview met Luxemburger Wort. Tegenover Tagesblatt vulde hij aan: “Het team heeft fantastisch gespeeld en we verdiende het om te winnen. We hebben gevochten en waren duidelijk het beste team. Ik was nooit bang dat we het niet zouden redden en vanaf nu gaan we het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Het doel is uiteraard om de groepsfase van de Europa League te halen, daar maak ik geen geheim van.” Als kampioen van Luxemburg begon Dudelange in de eerste voorronde van de Champions League, waarin men door het Hongaarse MOL Vidi werd geëlimineerd na een 1-1 gelijkspel en een 2-1 nederlaag. Dit seizoen kregen verliezende ploegen in de kwalificatiecyclus voor de Champions League voor het eerst een tweede kans in de voorronde van de Europa League, waarin een zogenaamde champions path voor kampioenen is ingericht. Na in de tweede voorronde te hebben afgerekend met Drita uit Kosovo (2-1 en 1-1) stuitten de Luxemburgers op Legia Warschau.

Rinkelende kassa

Het uitschakelen van de kampioen van Polen door Dudelange is de grootste verrassing in het Europa League-seizoen tot dusver. Het zorgt voor een aardige financiële meevaller voor de regerend kampioen van Luxemburg. Deelname aan de eerste voorronde van de Champions League leverde 280.000 euro op, terwijl het succesvolle avontuur in de kwalificatiecyclus van de Europa League tot dusver 540.000 euro heeft opgeleverd. Zelfs als Dudelange in de vierde voorronde, waarin het Roemeense CFR Cluj de tegenstander is, wordt geëlimineerd, passeert het Europese prijzengeld de één miljoen euro. Als de club de groepsfase weet te halen, betekent dat al helemaal een boost voor de bescheiden begroting. Het zal de binnenlandse dominantie van Dudelange alleen maar versterken. Onder het bewind van Becca is de club oppermachtig in de Luxemburgse competitie: vanaf seizoen 2004/05 werd Dudelange slechts drie keer geen kampioen van het groothertogdom.

Het huidige Dudelange ontstond in 1991, na een fusie tussen Alliance Dudelange, Stade Dudelange en US Dudelange. Alliance speelde op het tweede niveau, terwijl Stade en US op het derde niveau van het Luxemburgse voetbal uitkwamen. Alleen hadden de clubs weinig bestaansrecht, waardoor besloten werd om met één club verder te gaan in Dudelange, gelegen in het zuiden van Luxemburg op de grens met Frankrijk. In de jaren negentig werd de Luxemburgse competitie gedomineerd door Jeunesse d’Esch, dat tussen 1994 en 1999 vijf keer op rij kampioen werd. Mede dankzij het geld van Becca, die rijk werd als vastgoedontwikkelaar en een imperium van bedrijven opbouwde, kende de nieuwe fusieclub een snelle opmars. In het eerste seizoen als F91 Dudelange promoveerde de club direct naar het hoogste niveau en in 1999/00 werd de suprematie van Jeunesse d’Esch doorbroken met de eerste landsitel als fusieclub.

Nadat Dudelange in Luxemburg de macht had overgenomen van Jeunesse d’Esch, liet de club in 2005/06 voor het eerst van zich horen op Europees niveau. Als eerste Luxemburgse club ooit bereikte Dudelange de tweede voorronde van de Champions League door Zrinjski Mostar uit Bosnië-Herzegovina uit te schakelen. In seizoen 2012/13 werd zelfs de derde kwalificatieronde van het miljardenbal bereikt, na Tre Penne uit San Marino en het Oostenrijkse Red Bull Salzburg te hebben geëlimineerd. Destijds moesten de meeste spelers van Dudelange nog vakantiedagen opnemen bij hun normale werkgever voor de Europese wedstrijden, maar inmiddels zijn de omstandigheden enigszins professioneler geworden bij de kampioen van Luxemburg. Dat heeft mede te maken met de jaarlijkse deelname aan de voorronde van de Champions League. Het prijzengeld maakt vooral in de competities van de Europese voetbaldwergen een behoorlijk verschil.

Zaakjes op orde

“Het zijn belangrijke inkomsten, omdat iedere cent welkom is. Het maakt een verschil of geld afkomstig is van sponsors of uit prijzengeld van de Europese competities. Dit team is ingericht om zover mogelijk te komen. Je neemt het risico dat je spelers vastlegt met deelname aan Europees voetbal in het vooruitzicht”, zei Becca in gesprek met Luxemburger Wort. De vermogende zakenman heeft zijn zaakjes bij Dudelange inmiddels aardig op orde. Buitenlandse spelers verdienen bij de kampioen van Luxemburg gemiddeld negenduizend euro per maand, terwijl de club tevens familieleden aan werk helpt. Zodoende bestaat de selectie van Dudelange voor het merendeel uit buitenlandse spelers: 23 om 10. Deze zomer verwelkomde de club onder meer Marc-André Kruska en Leon Jensen van Werder Bremen II, Salif Dramé van Leganés, Milan Bisevac van FC Metz en Levan Kenia, die in het verleden voor Schalke 04 speelde. Verder was Dudelange dicht bij het aantrekken van Ard van Peppen, zo vertelde de verdediger aan Voetbal International. "Dat klonk best wel goed. Een mooi land, interessante club ook. Alleen was het privé niet geweldig geregeld."

De basisopstelling van Dudelange in het thuisduel met Legia Warschau (2-2).

“De trainer vertelt welke spelers hij wil halen. Als hij namen noemt die we niet kunnen halen, moeten we kijken hoe we het oplossen”, vertelde Becca over zijn aankoopbeleid. Dudelange wordt sinds 2016 getraind door Toppmöller. De 37-jarige Duitser, die gedurende zijn loopbaan voor onder meer Manchester City, Eintracht Frankfurt en FC Augsburg speelde, is tevens de hoofd jeugdopleidingen bij Dudelange. Met een jeugdopleiding is men redelijk uniek in Luxemburg, want weinig clubs beschikken verder over een academie. De jeugdopleiding wordt ondersteund door een aparte sponsor en geregeld wordt de selectie aangevuld met eigen jeugd. Weinig spelers weten echter door te breken in het eerste elftal, omdat er bij Dudelange vooral buitenlanders worden gehaald voor de hoofdmacht. Critici menen dat Dudelange vaker een beroep moet doen op de jeugdopleiding. De andere kant van de kritiek is echter het beleid van de Luxemburgse voetbalbond, die talentvolle jeugdspelers aanmoedigt zo snel mogelijk de stap naar het buitenland te maken. De grootste talenten belanden zodoende vaak al snel in België, Frankrijk of Duitsland.

Het betekent dat het gros van de jeugdspelers dus niet goed genoeg is voor het eerste elftal van Dudelange, waardoor ze verhuurd worden. Zo heeft de club bijvoorbeeld een innige band met Jeunesse d’Esch, aan wie jaarlijks meerdere spelers worden verhuurd. Boze tongen beweren dat er daardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. “We doen niks verkeerd. Internationale clubs als Manchester City en Manchester United doen exact hetzelfde. Clubs in Luxemburg doen momenteel ook hetzelfde. Op de dag dat Dudelange stopt met investeren in spelers, zakt de competitie als een kaartenhuis in elkaar. Geen enkele club kan doen wat wij doen. Dudelange is een pionier als het aankomt op het verbeteren van het niveau”, liet de eigenaar er geen misverstand over bestaan. Becca investeerde in het verleden tevens in zijn eigen wielerploeg Leopard-Trek, met daarin de Luxemburgse renners Fränk en Andy Schleck. Na vier jaar switchte Becca van het wielrennen naar de motorsport, waar hij met Leopard Racing zijn eigen team heeft.

Onzekerheid

Becca is Dudelange tot dusver trouw gebleven. Maar in de tijden van het grootste Luxemburgse succes ooit op het Europese podium, moet men toch vrezen dat de eigenaar zijn handen van de club af trekt. “We kunnen niet op de manier doorgaan zoals we nu werken bij Dudelange. Als ik niet de garantie krijg dat er op het gebied van infrastructuur iets verandert, is het mogelijk dat ik naar een andere club vertrek en de nodige spelers meeneem. We hebben een goede basis van vrijwilligers, maar de meesten zijn al op leeftijd. Er is maar één weg: er moeten op administratief en technisch vlak drie professionele mensen fulltime bij de club gaan werken. Het is onzin om de lage toeschouwersaantallen vast te leggen. Afgelopen seizoen werden er op woensdag wedstrijden gespeeld als de Champions League aan de gang was. Mensen komen niet naar de wedstrijden omdat de infrastructuur het niet toelaat. De stadions zijn enorm verouderd, je vindt geen parkeerplaats en wordt nat in de regen. Ik vind dat de gemeenten daar verantwoordelijk voor zijn. Het is ook de vraag wat er gebeurt met het geld dat naar de competitie gaat.”

Het Stade Josy Barthel, het nationale stadion, waar Dudelange zijn Europese thuiswedstrijden speelt.

Onlangs heeft Becca zijn voetbalimperium uitgebreid met de aankoop van het Excelsior Virton. De kans bestaat dat de focus van de zakenman op termijn richting de Belgische club gaat, die uitkomt op het derde niveau. “Ik kijk al jaren naar de club. Er zit een enorme potentie in de jeugd, de club is de enige in de Belgische provincie Luxemburg en heeft de nodige talenten voortgebracht. Ik kijk naar ontwikkeling en wil iets opbouwen. We willen naar het tweede niveau van het Belgische voetbal. Door Luxemburgers te betrekken, hopen we dat talenten Virton verkiezen boven de Duitse regionale competities. Hopelijk kunnen we nauw samenwerken met de Luxemburgse voetbalbond”, stelt Becca. Met Aurélien Joachim, Loris Tinelli en Dwayne Holter kwamen er deze zomer al drie Luxemburgse spelers naar Virton. Andersom verruilde Glenn Protin de Belgische club voor Dudelange.

De nabije toekomst moet uitwijzen in hoeverre Dudelange een opleidingsclub voor Excelsior Virton wordt. Europees succes zou de verhoudingen mogelijk kunnen veranderen. Donderdag staat eerst het thuisduel, dat overigens wordt afgewerkt in het nationale stadion Stade Josy Barthel omdat de eigen thuishaven niet aan de eisen van de UEFA voldoet, tegen CFR Cluj op het programma. Een week later wacht in Roemenië de return. Op papier is de Roemeens kampioen als vanzelfsprekend de favoriet. “De wedstrijd tegen Legia was voor mij een hoogtepunt, ook al ben ik al twee keer kampioen geworden. Dit is iets heel anders. Je moet je hoed afnemen voor het team. Het was al duidelijk dat Cluj de tegenstander zou worden”, zei trainer Toppmöller in gesprek met Tagesblatt. “We zijn nog niet bezig geweest met die tegenstander. Het zal net zo moeilijk worden als het treffen met de kampioen van Polen. We willen graag de laatste stap zetten, maar iedereen moet zich realiseren dat het niet makkelijk wordt.”