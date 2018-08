Van der Vaart gaat kopje onder bij Esbjerg: ‘Het team is veel verder’

Zijn transfer naar Esbjerg fB heeft de carrière van Rafael van der Vaart niet uit het slop gehaald. De middenvelder werd begin deze maand voorgesteld bij de club uit de Deense Superligaen, maar wacht nog altijd op zijn eerste minuten. Van der Vaart behoorde nog geen enkele keer tot de wedstrijdselectie bij de nummer acht van Denemarken.

De Nederlandse trainer John Lammers legt in gesprek met de Jyllands-Posten uit dat Van der Vaart simpelweg niet fit genoeg is voor een basisplek. Hij zou binnenkort als invaller kunnen debuteren, maar ook dat is onzeker. "Als we met 3-0 voorstaan, kan hij erin komen om het tempo uit de wedstrijd te halen", stelt Lammers.

"Ik hoop dat hij fit blijft en de hele week traint. Dan zullen we kijken of we hem een paar minuten kunnen geven", vervolgt de ex-trainer van onder meer Excelsior en FC Eindhoven. "Het team is op dit moment veel verder dan hij is. Maar hij kan ook belangrijk voor ons gaan worden in wedstrijden."

Van der Vaart, die transfervrij overkwam van FC Midtjylland, zei eerder deze maand dat Esbjerg vermoedelijk zijn laatste club wordt. "Ik wil nog een jaartje lekker ballen en die kans krijg ik hier. De trainer weet wat ik kan en wat ik niet kan. Het is een leuke club, alleen de punten ontbreken nog. Ik hoop dat ik daarvoor kan zorgen", vertelde hij aan de NOS.