Championship-club verft kleedkamer roze om psychologische tik uit te delen

Norwich City heeft een opvallende maatregel genomen om ervoor te zorgen dat de ploeg mogelijk met een klein voordeel aan een wedstrijd begint. De club uit de Championship heeft de kleedkamer van de uitploeg namelijk geheel roze geverfd. De kleur zou de mate van testosteron bij de voetballers aantasten en een kalmerend effect hebben.

Technisch directeur Stuart Webber heeft op een bijeenkomst aan fans laten weten dat de uitkleedkamer vanaf deze zomer roze is. Alexander Latinjak, professor in sportpsychologie, zegt in gesprek met de BBC dat de kleur roze inderdaad effect kan hebben op de gemoedstoestand van mensen. “Het heeft effect, niet vanwege de kleur roze, maar omdat het wordt gelinkt met jeugdherinneringen.”

“Als roze inderdaad de mate van testosteron aantast, dan zou de trainer precies moeten weten hoe hij dat kan uitbuiten. Ik had persoonlijk niet zoveel tijd en moeite gestopt in het verven van de kleedkamer. Er zijn veel dingen waar je aan kan werken voordat je dat gaat doen”, aldus Latinjak. “Het kan zelfs gaan gebeuren dat spelers nu gaan lachen erom. En lachen zorgt voor betere prestaties.”