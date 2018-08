‘Het lijkt bij Manchester United net op de laatste dagen van Wenger’

Ian Wright verwacht geen ommekeer bij Manchester United onder leiding van José Mourinho. De vicekampioen van de Premier League verloor zondag met 3-2 van Brighton & Hove Albion en vervolgens klonk de kritiek op de club en Mourinho alleen maar luider. De Portugees stak zijn ontevredenheid over het verloop van de transfermarkt niet onder stoelen of banken: hij acht zijn selectie niet beter dan de groep die vorig seizoen op grote afstand van Manchester City als tweede eindigde.

Wright denkt niet dat Mourinho zijn selectie nog kan prikkelen. "Hoezeer ik Mourinho ook respecteer als manager: ik zie niet hoe hij dit gaat omdraaien", schrijft de voormalig aanvaller van onder meer Arsenal in een column voor The Sun. "We zijn allemaal bekend met het third-year syndrome van José. Maar als je hem hoort praten, lijkt het alsof hij het zelf ook heeft geaccepteerd. In gedachten schreeuw ik: 'Kom op, man! Je gaat de geschiedenis in als een van de grootste trainers, maar je gedrag werpt een schaduw over al je prestaties.'"

"Het lijkt in veel opzichten op de laatste dagen van Arsène Wenger bij Arsenal. Mensen keken naar Arsenal omdat het net een autocrash was: je kon er niet van wegkijken", vervolgt de oud-international van Engeland. "Manchester United wordt in rap tempo net zo'n elftal. Je kunt niet zeggen dat de club onder José geen progressie heeft geboekt, want dat is niet zo. Ze hebben de Europa League en de League Cup gewonnen en werden vorig seizoen tweede. Maar dat ging ten koste van het voetbal dat lange tijd hun handelsmerk was."

Volgens Wright kan het bestuur onmogelijk tevreden zijn, zijn de supporters dat evenmin en is er voor de spelers sprake van een slechte situatie. "Er is iets niet in de haak. Mourinho heeft spelers keer op keer afgebrand, ook in de voorbereiding, en moet nu een beroep op ze doen. Ik suggereer absoluut niet dat de spelers bewust wedstrijden laten lopen, maar je kunt me niet wijsmaken dat sommigen niet denken: lekker voor je."