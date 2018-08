De Jong kampt met ontevreden pupil: ‘Ik heb geen zin om te blijven wachten’

Anthony van den Hurk gaat De Graafschap in de komende dagen mogelijk nog verlaten. De aanvaller komt nauwelijks in de plannen van trainer Henk de Jong voor en in gesprek met de Gelderlander zegt Van den Hurk, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in Doetinchem, dat hij meer speelminuten wil maken.

De Jong hield Van den Hurk in de eerste twee competitieduels met Feyenoord en NAC Breda op de bank en besloot Fabian Serrarens op te stellen. "Ik zag het wel een beetje aankomen. Fabian heeft het afgelopen seizoen goed gedaan en ik was nog niet de Anthony van voor mijn blessure", reageert de 25-jarige Van den Hurk tegenover het dagblad.

"Ik miste ook een beetje het vertrouwen van de trainer. Daarom heb ik besloten om voor mezelf te kiezen. Ik heb geen zin om te blijven wachten en te gokken op een blessuregeval of schorsing”, aldus Van Den Hurk, die naar verluidt met meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie in gesprek is. De Graafschap zou bereid zijn mee te werken aan een transfer van de spits.