PSV‘er wijst transfer af: ’Hij zei: ‘Ik wil aan Van Bommel tonen wat ik kan’

Dante Rigo was afgelopen zaterdag belangrijk voor PSV door vlak voor tijd de winnende treffer te produceren tegen Fortuna Sittard (1-2). De negentienjarige middenvelder lijkt onder de nieuwe trainer Mark van Bommel meer vertrouwen te genieten, maar vader Rudy Rigo stelt vast dat Phillip Cocu ook potentie zag in zijn zoon.

“Phillip Cocu geloofde wel in Dante, anders nam hij hem niet in de A-kern op”, zegt Rigo senior in gesprek met Het Laatste Nieuws over de huidige trainer van Fenerbahçe. “Misschien was hij bang om hem te brengen omdat Dante fysiek niet sterk genoeg was. Voor een trainer is het niet altijd een makkelijke keuze, want als zo'n jong talent niet lukt, dan heeft hij de boter gegeten.”

Rigo stond in de belangstelling van onder meer NAC Breda, NEC, De Graafschap en Heracles Almelo, maar door het vertrek van Cocu en de komst van Van Bommel wist de middenvelder meteen wat hij wilde. “Dante zei toen: ‘Ik ga mee op stage met PSV. Ik wil aan Van Bommel tonen wat ik kan.’” Rigo heeft de ambitie om door te breken bij PSV. “En dat betekent voor hem: basisspeler zijn.”

“Maar tussen willen en kunnen zit nog een groot verschil. Het is lang niet zeker dat het hem zal lukken. Dante gaf zich tot Nieuwjaar de tijd om door te breken. We zien wel waar het schip strandt”, aldus de vader van het talent, die weet dat de tendens rond het talent snel kan omslaan: “Zo gaat dat in het voetbal: de ene dag ben je niks en de andere dag alles. Of omgekeerd. Eén foutje en je kan weer bij af staan. Daar moet je je bewust van zijn.”