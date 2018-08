‘Topprioriteit’ Balotelli loopt Europees voetbal mis op 1,5 miljoen euro

OGC Nice beëindigde de transfersoap van Mario Balotelli maandag met een officieel statement: de aanvaller blijft in Nice. Lang leek het erop dat de 28-jarige Italiaan naar Olympique Marseille zou verkassen en volgens voorzitter Jean-Pierre Rivère van Nice was een overstap ook daadwerkelijk dichtbij. De deal ketste af op een verschil van anderhalf miljoen euro, vertelt Rivère aan l'Équipe.

Zaakwaarnemer Mino Raiola maakte er de afgelopen weken geen geheim van dat er veel aanbiedingen waren binnen gekomen voor zijn cliënt. Dat wordt beaamd door Rivère, maar de biedingen uit Marseille spraken de club niet aan. l'OM wilde middenvelder Rémy Cabella per se in de deal betrekken en daar zag Nice weinig in. "Het is heel simpel. Mario wilde dit seizoen Europees voetbal spelen en zag een vertrek wel zitten. Geïnteresseerde clubs zaten al tweeënhalve maand achter hem aan, waaronder Olympique Marseille", geeft de preses aan.

"We hadden een herenakkoord met Balotelli en zijn zaakwaarnemer: voor een bedrag tussen de vier en vijf miljoen euro mocht hij weg. Marseille bood bedragen tot tweeënhalf miljoen euro, maar nooit meer", vervolgt Rivère. Marseille deed meerdere voorstellen, maakt hij bekend. Het eerste bod: nul euro voor Balotelli, maar in ruil daarvoor zou Cabella voor vijf miljoen euro naar Nice mogen. Daarna toonde Marseille zich bereid om 2,5 miljoen euro te betalen voor Balotelli en in dat geval mocht Nice zich voor 2,5 miljoen euro versterken met Cabella.

"Volgens mij kwam er ook een voorstel binnen voor een gratis transfer van Balotelli en de komst van Cabella voor vier miljoen euro. Het kwam altijd neer op zulke voorstellen en daar had Nice geen interesse in", aldus Rivère, die maandag met Raiola en Balotelli om de tafel ging. "Mario vertelde ons dat hij nog een seizoen bij Nice wilde spelen. De beslissing werd uiteindelijk gezamenlijk genomen. Mario zou de topprioriteit van Marseille zijn geweest, maar uiteindelijk hebben ze hem vanwege een verschil van anderhalf miljoen euro niet binnengehaald." Marseille kon de wens van Balotelli laten uitkomen, want de club doet mee aan de groepsfase van de Europa League.