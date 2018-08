Gudelj laat China achter zich en gaat weer in Europa aan de slag

Nemanja Gudelj is terug in Europa. Guangzhou Evergrande meldt dat de 26-jarige middenvelder wordt verhuurd aan Sporting Portugal. Sporting betaalt de Chinese club naar verluidt een huursom van drie miljoen euro. In eerste instantie wilden de Portugezen niet verder gaan dan twee miljoen, maar er zou nu toch besloten zijn om aan de eisen van Guangzhou te voldoen.

Door de komst van Anderson Talisca raakte Gudelj uit de gratie bij Guangzhou, waar de ex-Ajacied geen deel meer uitmaakte van de selectie. Om die reden wilde de middenvelder graag vertrekken bij de Chinese club. Sporting bracht het beste bod uit bij Gudelj en Guangzhou, waardoor hij besloten heeft om komend seizoen aan de slag te gaan in de Portugese competitie. Guangzhou neemt naar verluidt het grootste deel van het forse salaris van Gudelj voor zijn rekening.

De middenvelder strijkt in China een nettosalaris van vijf miljoen euro per seizoen op. Sporting draagt naar verluidt anderhalf miljoen euro bij aan de betalingen aan Gudelj. Tianjin Teda haalde de middenvelder in januari 2017 van Ajax naar China en verkocht hem een jaar later aan Guangzhou. Bij die club loopt zijn contract nog tot het einde van 2019.