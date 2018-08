Luuk de Jong: ‘Iedereen weet wat er vorig jaar in Osijek gebeurd is’

PSV is op zijn hoede voor BATE Borisov. De kampioen van Nederland gaat dinsdagavond op bezoek bij de evenknie uit Wit-Rusland en trainer Mark van Bommel verwacht allesbehalve een makkelijke avond. Ook aanvoerder Luuk de Jong is op zijn hoede. "Iedereen weet wat er vorig jaar in Osijek gebeurd is'", zegt hij in onderstaande video.