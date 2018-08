L'Équipe: banneling Dussaut is 'onderwerp van gesprek' bij Feyenoord

In de slotweken van de zomerse transfermarkt kijkt Feyenoord volgens l'Équipe nog om zich heen voor een nieuwe rechtsback. Het Franse sportblad schrijft dinsdag dat technisch directeur Martin van Geel is uitgekomen bij Damien Dussaut van Sint-Truiden. De Fransman staat nog een jaar onder contract bij België en is 'onderwerp van gesprek' in Rotterdam.

Dussaut is een 23-jarige voormalig jeugdinternational van Frankrijk. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Valenciennes, maar kwam nooit in actie in het eerste elftal van de Franse club. In 2014 transfereerde hij naar Standard Luik, waarvoor Dussaut tot acht optredens in de Pro League kwam. Sinds 2016 speelt hij voor Sint-Truiden. In dienst van die club kwam Dussaut tot 41 competitieduels.

Dussaut komt dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Marc Brys. Hij was deze zomer niet mee op trainingskamp in het Noord-Brabantse Oisterwijk en kreeg te horen dat hij mocht uitkijken naar een andere club. Ook in de eerste vier competitieduels van het nieuwe seizoen, die door Sint-Truiden allemaal gelijk werden gespeeld, zat de vleugelverdediger niet in de selectie.

Feyenoord werd maandag ook met Sean Klaiber in verband gebracht, maar de rechtsback heeft volgens het Algemeen Dagblad besloten om bij FC Utrecht te blijven. Eerder op de dinsdag meldde De Telegraaf dat Feyenoord niet de transfermarkt op gaat bij een eventueel vertrek van Sofyan Amrabat of Jean-Paul Boëtius. Beide spelers lijken hun langste tijd bij Feyenoord te hebben gehad.