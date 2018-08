Hasselbaink vindt nieuwe baan en gaat in Turkije aan de slag als directeur

Jimmy Floyd Hasselbaink heeft een nieuwe baan. Büyüksehir Belediye Erzurumspor maakt via zijn officiële kanalen bekend dat de 46-jarige oud-spits bij de club aan de slag gaat als sportief directeur. De Adelaars wisten vorig seizoen voor het eerst in zeventien jaar weer te promoveren naar de Turkse Süper Lig.

Erzurumspor begon het seizoen op het hoogste niveau met twee nederlagen: 3-2 tegen Konyaspor en 1-3 tegen Besiktas. De club uit Erzurum, gelegen in het oosten van Turkije, promoveerde vorig seizoen via de play-offs naar de Süper Lig, door Gazisehir Gaziantep FK in de finale na het nemen van strafschoppen te verslaan. Hasselbaink krijgt nu de leiding over de technische zaken bij de Turkse promovendus.

Hasselbaink was tot april werkzaam bij Northampton Town in de League One, maar moest daar vertrekken wegens tegenvallende resultaten. De club eindigde uiteindelijk als 22e op het derde niveau van het Engelse voetbal en degradeerde daardoor naar de League Two. Hasselbaink was verder afgelopen jaren werkzaam bij Queens Park Rangers, Burton Albion, Antwerp en Nottingham Forest.