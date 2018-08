BATE - PSV: live-uitzending, blessures en vermoedelijke opstellingen

PSV moet voor het eerst als kampioen van de Eredivisie de groepsfase van de Champions League zien te bereiken via de play-offs. Nederland is door tegenvallende prestaties in Europa gezakt op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA en daardoor wacht een dubbele confrontatie met BATE Borisov op weg naar de hoofdfase van het miljardenbal. Dinsdagavond staat de heenwedstrijd in Borisov op het programma en trainer Mark van Bommel verwacht dat zijn ploeg een zware kluif gaat krijgen aan de Wit Russische topclub, die de afgelopen twaalf seizoenen op rij landskampioen werd.

Het seizoen in Wit-Rusland is al geruime tijd op weg en na zeventien wedstrijden gaat BATE Borisov aan kop met een voorsprong van zeven punten op achtervolger Vitebsk. Van Bommel beseft dan ook dat het moeilijk gaat worden en waarschuwt voor onderschatting. "Ik vind dat er vrij denigrerend naar BATE Borisov wordt gekeken. Als je wat dieper op de club inzoomt, zie je dat zij de afgelopen tien jaar vaker in de Champions League hebben gespeeld dan wij. Volgens mij zegt dat genoeg over het niveau van BATE Borisov”, zei de trainer maandag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd.

De dubbele ontmoeting met BATE is van groot belang voor de clubkas van PSV. Wanneer de Eindhovenaren zich niet weten te plaatsen voor de groepsfase, lopen zij vele miljoenen mis. "Als wij ons plaatsen voor de Europa League krijgen we vijftien miljoen", zei algemeen directeur Toon Gerbrands onlangs tegen Omroep Brabant. “Dat is wel bruto, dus daar moeten nog allemaal dingen vanaf, maar dat is een indicatie. Als we naar de Champions League gaan, dan is het 35 miljoen. Dit zijn redelijk dure wedstrijden, want het verschil is twintig miljoen.”

Van Bommel beseft dat er financieel veel op het spel staat. "Maar met de financiën houd ik me eerlijk gezegd niet zo bezig”, aldus de coach maandag. “Wij kunnen bij winst minimaal zes wedstrijden op topniveau spelen. Dat is waar wij voor voetballen. Niet voor de miljoenen, al zijn die natuurlijk ontzettend belangrijk en waardevol voor de club." De inkomsten vanuit de Champions League zullen lager uitvallen als ook Ajax zich weet te plaatsen voor de groepsfase. Desondanks hoopt Van Bommel dat ook de ploeg van Erik ten Hag de hoofdfase bereikt. “Financieel is het misschien gunstig voor ons als wij het wel halen en Ajax niet, maar je moet ook naar de langere termijn kijken. Als we ons nu allebei kwalificeren, kunnen we misschien weer naar een situatie dat de landskampioen zich rechtstreeks voor de groepsfase plaatst."

Blessures PSV en BATE

PSV beschikt over een compleet fitte selectie voor het duel met BATE. Aanwinsten Ryan Thomas en Trent Sainsbury zijn echter nog niet inzetbaar. De club maakte reeds bekend dat het tweetal niet mee is afgereisd naar Wit-Rusland. Ook Derrick Luckassen is niet mee naar Borisov. Hij is achtergebleven om een transfer naar Hertha BSC af te ronden. Michal Sadilek en Jordan Teze zijn daarentegen wel opgenomen in de selectie door Van Bommel.

De volledige selectie van PSV: Zoet, Room, Van Osch, Isimat-Mirin, Viergever, Schwaab, Angeliño, Pereiro, Mauro Júnior, Lozano, Hendrix, De Jong, Malen, Rigo, Obispo, Bergwijn, Rosario, Dumfries, Ramselaar, Sadilek, Teze

BATE-trainer Alyaksey Baha heeft ook voldoende keuzes in zijn selectie. Hervaine Moukam en Luwagga Kisito werden onlangs aangetrokken en kunnen debuteren tegen PSV. Ook Dzyanis Palyakow is weer inzetbaar nadat hij terugkeerde van een uitleenperiode aan APOEL Nicosia.

Vermoedelijke opstellingen

PSV won afgelopen zaterdag ternauwernood met 1-2 van Fortuna Sittard en Van Bommel houdt het vertrouwen in de elf spelers die in Limburg aan de aftrap verschenen.

Vermoedelijke opstelling BATE Borisov: Scherbitskiy, Rios, Filipenko, Filipovic, Volodjko, Ivanic, Bága, Yablonskiy, Dragun, Stasevitsj, Signevitsj

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño, Rosario, Pereiro, Hendrix, Lozano, De Jong, Bergwijn

BATE – PSV live

De wesdtrijd tussen BATE Borisov en PSV wordt dinsdagavond uitgezonden door Veronica. Hélène Hendriks presenteert de uitzending en Johan Derksen en Ronald de Boer schuiven aan als analisten. Commentator bij de wedstrijd is Leo Oldenburger. Het duel in de Borisov Arena gaat om 21.00 uur van start.