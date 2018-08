Maaskant: ‘Toen begreep ik het: bij BATE kún je gewoon niet winnen’

PSV staat voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De kampioen van Nederland gaat dinsdagavond op bezoek bij BATE Borisov in de laatste voorronde van de Champions League. In zijn voorbeschouwing stelde Mark van Bommel dat er 'denigrerend' naar BATE wordt gekeken: de trainer is wars van elke vorm van onderschatting. Dat is maar goed ook, denkt Robert Maaskant.

Maaskant was tussen juni en december 2013 werkzaam als trainer van Dinamo Minsk en trof BATE in die periode drie keer. Telkens verloor zijn ploeg met 1-2 of 2-1. "Het krachtsverschil was niet groot, het was elke keer heel close", blikt hij terug in gesprek met de NOS. "Ik herinner me vooral nog de tweede wedstrijd in Borisov. Het stond 1-1 en de scheidsrechter liet net zo lang doorspelen tot er gescoord werd. En ja hoor, in de 95ste minuut maakte BATE de winnende."

De scènes na afloop zal Maaskant 'nooit vergeten'. Zijn spelers en assistenten sloegen 'compleet door' en gingen op de vuist met zowel de scheidsrechter als de spelers van BATE. "Je zag dat een enorme frustratie er toen uitkwam, het was echt bloedbonje. Toen begreep ik wat mij vooraf al was verteld: bij BATE kun je gewoon niet winnen."

Volgens de huidige technisch directeur van Almere City FC moet er dus niet te makkelijk worden gedacht over het tweeluik met BATE. De club is al twaalf jaar op rij kampioen van Wit-Rusland, de langstlopende kampioenschapsreeks van Europa. "Wij moeten realistisch zijn in Nederland. Wij zijn niet beter dan de kampioen van Wit-Rusland", stelt Maaskant. "We staan gewoon op dat niveau, een gelijkspelletje daar is gewoon een prima resultaat."