Kishna keert terug en vervolgt revalidatieproces bij ADO Den Haag

Ricardo Kishna zet zijn revalidatie voort bij ADO Den Haag, zo maakt de club via zijn officiële kanalen bekend. De club uit de Hofstad meldt dat de 23-jarige vleugelaanvaller samen met de medische staf van ADO de volgende stap in zijn herstel hoopt te zetten. Kishna staat nog altijd onder contract bij Lazio en speelde vorig seizoen op huurbasis in het Cars Jeans Stadion.

Na twee wedstrijden sloeg het noodlot echter toe voor Kishna. In het duel met Ajax (1-1) raakte de aanvaller zwaar geblesseerd aan zijn knie en daardoor staat hij nu al bijna een jaar aan de kant. In Den Haag moet Kishna nu de laatste stappen in zijn herstel zetten, waarna het onduidelijk is waar zijn nabije toekomst ligt. Kishna heeft bij Lazio nog een contract tot medio 2019.

Het is onduidelijk of ADO van plan is om hem andermaal op huurbasis over te nemen van de Italiaanse club. In dat geval zal de club in de komende week moeten handelen, omdat de transferwindow eind augustus sluit. Het is aannemelijk dat Kishna, die eerder voor Lille OSC en Ajax speelde, niet in de plannen voorkomt bij Lazio.