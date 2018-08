Dost verwelkomt nieuwe ploeggenoot na deal van vijf miljoen met Club Brugge

Abdoulay Diaby verruilt Club Brugge voor Sporting Portugal, zo maakt de Belgische club via zijn officiële kanalen bekend. De 27-jarige aanvaller tekent in Lissabon volgens verschillende Belgische media een vierjarig contract, al is dit nog niet door de Portugese topclub bevestigd. Club Brugge houdt naar verluidt circa vijf miljoen euro over aan Diaby.

Club Brugge en Sporting onderhandelden afgelopen twee weken over Diaby, die zijn zinnen had gezet op een transfer. Om die reden trainde de achtvoudig international van Mali al niet meer mee bij de kampioen van België. Diaby landde maandagavond al in Portugal. “Ik hoop met deze club kampioen te worden. Dit is alvast een grote stap in mijn carrière”, zei de aanvaller in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Diaby speelde sinds 2015 in het shirt van Club Brugge, dat hem destijds voor twee miljoen euro overnam van Lille OSC. In drie jaar speelde de Malinees 108 wedstrijden voor de Belgische club, waarin hij tot 36 doelpunten en 20 assists kwam. Diaby, die eerder voor Moeskroen en CS Sedan speelde, werd met Club Brugge tweemaal kampioen van België. Naast Diaby, lijkt Club Brugge ook afscheid te gaan nemen van Anthony Limbombe. Voor de ex-aanvaller van NEC is Nantes momenteel in de markt.

In Lissabon wordt Diaby ploeggenoot van Bas Dost. Bij Sporting vonden deze zomer de nodige mutaties plaats. Onder meer William Carvalho, Gelson Martins, Rui Patrício en Cristiano Piccini verlieten de Portugese topclub. Sporting wist zich tot dusver te versterken met onder meer Raphinha, Bruno Gaspar, Emiliano Viviano, Nani, Stefan Ristovski en Stefano Sturaro.