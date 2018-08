Raiola haalt uit: ‘Sommigen praten omdat ze bang zijn om vergeten te worden’

Na de 3-2 nederlaag van Manchester United op bezoek bij Brighton & Hove Albion leverde Paul Scholes forse kritiek op Paul Pogba. De oud-middenvelder van the Red Devils was van mening dat de Franse middenvelder een slechte wedstrijd speelde in Brighton. Mino Raiola, zaakwaarnemer van Pogba, heeft via Twitter gereageerd op die kritiek van Scholes.

“Dit team mist leiders. We dachten dat Pogba de ideale kandidaat was om de leider te worden, maar hij heeft dat hier niet laten zien. Hij speelde opnieuw een belabberde wedstrijd en is zo inconsistent. Aan de bal was hij zwak”, sprak Scholes over het spel van Pogba, die tegen Brighton & Hove Albion negentig minuten in het veld stond en een doelpunt wist te maken. Raiola heeft nu voor het eerst sinds juli weer eens Twitter gebruikt om te reageren op Scholes.

“Sommige mensen moeten praten omdat ze bang zijn om vergeten te worden. Scholes zou nog geen leider erkennen als hij tegenover Sir Winston Churchill staat. Hij zou de nieuwe sportief directeur van Manchester United moeten worden en Ed Woodward moeten adviseren om Pogba te verkopen. Dat worden slapeloze nachten om een nieuwe club te vinden”, schrijft de belangenbehartiger op Twitter.

Er is de afgelopen tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Pogba bij Manchester United. Barcelona zou in de markt zijn geweest om de middenvelder over te nemen van the Red Devils. Volgens de laatste berichten in de Engelse media wachten de Catalanen echter minimaal een jaar met een bod op Pogba.