Baha waarschuwt BATE Borisov: ‘Hij springt er bij PSV echt uit’

PSV gaat dinsdagavond op bezoek bij BATE Borisov en bij de opponent op weg naar de groepsfase van de Champions League zijn alle ogen gericht op Hirving Lozano. Volgens Alyaksey Baha, trainer van de Wit-Russische topclub, is de Mexicaans international de gevaarlijkste man aan de kant van de Eindhovenaren. Baha heeft zijn spelers speciale aanwijzigingen gegeven om Lozano onschadelijk te maken.

Lozano maakte vorig seizoen al veel indruk in zijn eerste jaar bij PSV en werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar een grotere competitie. Hoewel hij een positieve indruk achterliet op het WK en men er in Eindhoven rekening mee hield dat Lozano zou vertrekken, mag hij zich nog altijd speler van PSV noemen. “Lozano springt er bij PSV echt uit”, aldus Baha op de persconferentie, geciteerd door Voetbal International. “Hij is het onderwerp geweest van een structurele analyse en onze spelers zullen individuele taken krijgen om hem tegen te houden.”

Volgens Baha heeft BATE Borisov zich zo goed mogelijk voorbereid op de confrontatie met PSV. “De wedstrijd tegen Fortuna Sittard is live bekeken en we hebben ook een paar wedstrijden op internet teruggekeken: de eerste competitiewedstrijd van PSV, de strijd om de Supercup en de oefenwedstrijden met Olympiacos en Galatasaray. Hier hebben we veel van geleerd”, aldus Baha. “Ik heb ook een lang gesprek gehad met Sergei Borovsky, die in 2014 voor de groep stond bij Shakhtyor Soligorsk toen deze ploeg het in de Europa League opnam tegen PSV. Maar in vier jaar tijd is er in Eindhoven natuurlijk wel een hoop veranderd.”

PSV heeft op zijn beurt de Wit-Russische tegenstander goed geanalyseerd, zo gaf trainer Mark van Bommel maandag aan op de persconferentie. “Op basis van de analyses die we gemaakt hebben, verwacht ik dat BATE vrij verdedigend zal spelen, al kan dat natuurlijk altijd anders zijn. Wij hebben de jongens zo goed mogelijk voorbereid en houden rekening met meerdere scenario’s.”