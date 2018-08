Ajax getipt: ‘Wat dat betreft is het jammer dat Neres geblesseerd is’

In de strijd om een ticket voor de groepsfase van de Champions League staat Ajax voor een dubbele confrontatie met Dynamo Kiev. Oud-voetballer Evgeniy Levchenko komt uit Oekraïne, werd opgeleid bij Shakhtar Donetsk en kent de tegenstander van de Amsterdammers goed. In gesprek met De Telegraaf laat hij weten dat de ploeg van trainer Erik ten Hag het niet makkelijk gaat krijgen en benoemt hij zowel de sterke als zwakke punten van de opponent. Met name Viktor Tsygankov zal Ajax woensdagavond goed in de gaten moeten houden.

Volgens Levchenko is Tsygankov een van de beste spelers uit de Oekraïense competitie. “Zijn doel is een mooie transfer naar het buitenland, achter Andriy Yarmolenko aan, die van Dinamo Kiev naar Borussia Dortmund ging en nu is verhuurd aan West Ham United”, vertelt Levchenko, oud-speler van onder meer FC Groningen en Willem II. “Tsygankov is technisch, snel en niet bang om acties te maken. Tegen FC Olexandria scoorde hij afgelopen weekeinde als invaller de winnende treffer. De andere speler om in de gaten te houden is Benjamin Verbic, een 24-jarige buitenspeler en een heel intelligente jongen. De Sloveense international heeft een goede individuele actie en een neusje voor de goal.”

Trainer Alyksandr Khatskevich laat zijn ploeg volgens Levchenko doorgaans in een 4-2-3-1-systeem spelen en hij ziet Dynamo Kiev ook soms schakelen naar het 4-3-3-systeem. “De twee verdedigende middenvelders zijn de internationals Serhiy Sydorchuk en Denys Garmash. Die laatste heeft nog weleens gekke momenten dat hij zomaar iemand doormidden kan schoppen en van het veld wordt gestuurd. De spits Artem Besedin is vrij bonkig”, klinkt het. “Hij heeft weinig techniek, maar ongelooflijk veel duelkracht. Besedin scoort moeilijk, maar was in de vorige ronde tegen Slavia Praag wel trefzeker. Hij rent en vliegt, maar heeft weinig rendement.”

De kansen liggen voor Ajax op de eigen linkerflank. “Rechtervleugelverdediger Tomasz Kedziora is de zwakste van de vier verdedigers, niet sterk, dus die moet Ajax voortdurend opzoeken”, vertelt Levchenko. “Wat dat betreft is het voor Ajax jammer dat David Neres tegen VVV-Venlo geblesseerd is geraakt. Kedziora is op snelheid te pakken en weet zich moeilijk raad met één-tweetjes. Aan die kant liggen echt grote kansen voor Ajax.”

Volgens Levchenko is Dynamo Kiev ‘een echte counterploeg’ en moet de club uit Oekraïne het vooral van zijn fysiek hebben. “Het nadeel daarvan is - en dat zag je in de vorige ronde tegen Slavia Praag - dat de pijp na zeventig minuten helemaal leeg is. Dan hebben ze niks meer om op terug te vallen. De kunst voor Ajax is - en dat weet Erik ten Hag ook wel - om net zoals thuis tegen Standard Luik uit de duels te blijven. Dynamo zal de beelden van Ajax hebben bekeken en misschien wat hoger druk zetten, de bal in de eerste of tweede fase willen veroveren en dan keihard willen toeslaan.”