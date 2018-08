‘Feyenoord gaat de transfermarkt niet op en kiest voor de jeugd'

Feyenoord gaat zich meer richten op spelers uit de eigen jeugdopleiding. Bij een eventueel vertrek van Sofyan Amrabat of Jean-Paul Boëtius gaat de club niet de transfermarkt op om een vervanger in huis te halen. Volgens De Telegraaf heeft de clubleiding veel vertrouwen in de talenten uit de jeugdopleiding en krijgen zij voorrang. Op deze manier hoopt de club uit Rotterdam te voorkomen dat de grootste talenten al op jonge leeftijd naar het buitenland vertrekken.

Bij Feyenoord wordt ernaar gestreefd om minimaal vijftig procent van het elftal te laten bestaan uit spelers die ze zelf hebben opgeleid. Afgelopen zondag werd daar ruimschoots aan voldaan, want trainer Giovanni van Bronckhorst liet zeven spelers uit de eigen jeugdopleiding starten. Na rust waren dat er zelfs acht. Ook bij Ajax en PSV wordt er veel gekeken naar de eigen jeugd. Bij de Eindhovenaren liet Mark van Bommel vier ‘eigen’ spelers in actie komen tegen Fortuna Sittard (1-2 winst): Steven Bergwijn, Dante Rigo, Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix. Bij Ajax kwamen met Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek en Carel Eiting vijf spelers uit de eigen jeugdopleiding in actie tegen VVV-Venlo (0-1 winst).

Bij Feyenoord was de stap voor talenten naar het eerste elftal vaak te groot. Daarom werd geïnvesteerd in een nieuw trainingscomplex en extra trainers. Daarnaast kregen nog eens vijftien jeugdspelers een contract, waardoor het aantal contractspelers bij Feyenoord is gestegen van veertig naar vijftig. Dit kon de club zich voorheen amper veroorloven. Volgens het dagblad is het salarisbudget van de selectie daarentegen voor het eerst sinds 2010 op hetzelfde niveau gebleven, terwijl deze som doorgaans jaarlijks met een miljoen euro steeg.

Op deze manier hoopt Feyenoord de jeugd meer de kans te geven en zodoende te voorkomen dat talenten op jonge leeftijd naar Europese topclubs vertrekken. De afgelopen jaren vertrokken Tahith Chong (Manchester United), Joshua Zirkzee (Bayern München) en Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim) bij Feyenoord. Rodney Kongolo koos voor de jeugdopleiding van Manchester City en is dit seizoen uitgeleend aan sc Heerenveen, de club waar hij vorige week zijn debuut voor maakte in de Eredivisie. In Rotterdam is men ervan overtuigd dat hij zijn debuut al lang had kunnen maken wanneer hij bij Feyenoord was gebleven.