Dortmund ontsnapt aan blamage in DFB Pokal na verlenging

Borussia Dortmund heeft een blamage ternauwernood weten te voorkomen in de DFB Pokal. De Duitse topclub stevende maandagavond lang af op een 1-0 nederlaag tegen Greuther Fürth, een club uit de 2. Bundesliga. Vlak voor tijd wist Axel Witsel verlenging af te dwingen, waarna Marco Reus in de allerlaatste minuut van de verlenging de winnende 1-2 wist te maken.

Het had niet de eerste stunt in de eerste ronde van het bekertoernooi geweest, want vorige week werd titelhouder Eintracht Frankfurt al uitgeschakeld door vierdeklasser SSV Ulm. Ook Bayern München had het afgelopen weekeinde lastig. Tegen vierdeklasser SV Drochtersen/Assel tekende Robert Lewandowski pas in de slotfase voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Dortmund was dus gewaarschuwd, maar had het moeilijk maandagavond.

Ruim een kwartier voor werd Daniel Keita-Ruel met een voorzet vanaf de linkerflank bereikt. Hij legde klaar voor Sebastian Ernst, die de 1-0 tegen de touwen werkte. Dortmund had het moeilijk en wist pas in blessuretijd langszij te komen. Het was Axel Witsel die met een doelpunt een verlenging uit het vuur wist te slepen.

In die verlenging had Dortmund het bijzonder lastig, maar wist het toch te winnen. In de 120ste minuut kreeg aanvoerder Reus de bal voor zijn voeten na goed voorbereidend werk van Jadon Sancho en zonder na te denken haalde hij de trekker over. Door zijn doelpunt werd een nieuwe stunt in het Duitse bekertoernooi voorkomen.